【將軍澳斬人案】疑犯任職導遊　明周文化證女傷者將入職

將軍澳連儂牆斬人事件，三名守在連儂牆的人被斬傷，其中《信報》副刊女記者、將入職《明周文化》的姓黃26歲女子仍然危殆，親友在深切治療部外守候。至於斬人的50歲男子，據悉任職導遊。他潛逃半日後，企圖在羅湖出境，被警方拘捕，今日晚上他被押回頌明苑嘉明閣住所搜屋，警方檢走波鞋及衣物等證物。

將軍澳連儂牆今（20日）晨發生一宗斬人兇案，案中3名傷者中，其中一名姓黃26歲女傷者現況仍然危殆，繼續留醫伊利沙伯醫院深切治療部。下午探病時間，有一名花店職員根據訂單為女傷者送來兩束鮮花，惟因病房內無人簽收，最後攜花離去。另外，有一批為數十多人的男女於深切治療部門外守侯，相信為女傷者親友。

女傷者將入職明周 明周表示深切慰問

《信報》總編輯郭艷明早前證實，命危女子為該報副刊女記者，現時是離職前休假。繼於今日下午於網站上發表聲明譴責暴力後，《信報》網站於下午4時許再發佈一篇文章，內容指盈科拓展主席李澤楷透過《信報》向女傷者家人轉達深切慰問，並表示會支付傷者一切的醫療及復康開支，亦祝願她早日康復。李澤楷重申強烈反對暴力，希望警方有能力將暴徒繩之於法。

明周文化亦於網上發出聲明，證實留醫女傷者為明周即將入職的記者，向女傷者及傷者表示深切慰問，並冀望各傷者早日康復，並稱﹕「黃同事，我們等你上班！」。聲明中明周對暴力襲擊予以強烈譴責，呼籲警方在緝拿元兇之後，必須加強維持治安，確保市民安全。

疑犯被押搜屋 警檢衣物、波鞋

據警方資料，一名涉案50歲本地男子已於今日中午，於羅湖口岸因涉嫌傷人被捕，並於同日晚上7時許被警員押返將軍澳住所進行搜屋。上樓前疑犯身穿估計為犯案後更換的紅色上衣，由多名探員押上單位，警方及疑犯逗留約10分鐘後下樓，離開時疑犯改穿黑色上衣，戴上頭套由警員帶返將軍澳警署調查。警員並於上址檢走波鞋及衣物進行調查。其後團體將軍澳民生關注組帶同橫額前往將軍澳警署請願，要求警方就事件嚴正執法。