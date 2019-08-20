【逃犯條例】網民觀塘辦放映會　中學生盼成年人做後盾

反對逃犯條例修訂的示威活動兩個月以來，香港多次有遊行、集會活動，隨之亦發生多場衝突事件，今凌晨更發生將軍澳連儂牆斬人案，三男女受傷，其中一名信報女記者重傷。有網民在觀塘站A1出口舉行流動放映會，希望接觸不同界別、年齡及背景的人，建立理解而非對立。現場有數十人聚集，其間先後有中學生發言表達對反修例示威活動的想法，有學生稱今年暑假不同往年，沒有歡樂，充滿悲情，對於政府漠視200萬人的訴求感絕望，希望成年人做年輕人的後盾，讓大家有勇氣走下去。

觀塘放映會情況﹕

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晚上近8時，觀塘港鐵站外連儂牆，有30至40人站在現場看港台的「鏗鏘說」，兩名負責人表示，預計10時完結，現場大部分人沒有戴口罩。一名在觀塘港鐵站連儂牆做義工的中學生Jacky表示，對於昨晚將軍澳傷人事件，他感到擔心，「做啱嘅事被人襲擊，用刀傷人。」他表示為保個人安全，會以七至十人為一團作義工工作，並會早點離開，「太少人擔心有危險，自己是學生，未必懂得保護自己」，又指會遮掩自己的樣貌以防被點相，但稱會繼續義工工作，「香港係我哋屋企，大家為自己屋企做啲嘢。」

Jacky指他們負責做宣傳及物資上工作，「暑假幾充實，雖然攰，但會堅持，堅持到最後先會有結果。」但也坦言每一次示威後都感到氣餒，因見到同行者被捕感傷心，他指大家只是參與遊行、救傷工作、義務工作卻被捕，不明白香港政府為何會這樣。至於何時會爭取到五大訴求或示威者的目標，他稱好難估計何時成功，相信是長時間。他又提及，自己和朋友都考慮參與罷課，但希望大家罷課不是玩樂，而是參與一些集會、活動，聆聽社會其他聲音。他希望透過參加罷課令其他人關心這個社會，對社會有一份責任心。參與罷課或被處分，他稱不擔心，已接受任何後果。

中學生﹕今個暑假充滿悲情，常睡不著

到場參與的一名中學男生指，今個暑假與過往的暑假非常不同，過去的暑假可能是學會一種運動或技能，今個暑假學會的技能是哪一款裝備好用，可以抵擋更多催淚煙；過去的暑假是比較開心、較多歡笑，但今個暑假是充滿悲情，經常睡不著。他指由6月9日起，一百萬、二百萬人上街，政府仍未有回應市民訴求，他已感到心存絕望，但如果這場仗不嬴，不知以後可以如何爭取下去。

他又指不只中學生，不少年紀較大的人亦會因近期事件而失眠，如元朗黑夜、少女被射爆眼，他希望大家不要因為白色恐怖而放棄，中學生可以堅持，希望成年人亦可以堅持做學生的後盾，可以更勇敢走得更前。希望大家可以等到「煲底下除低口罩相認嘅一日」。

升中學生﹕希望政府撤回修例

另外一名今年將升中的小學生亦發言，由6月9日起一百萬、二百萬人上街，林鄭仍未有回應市民訴求，如不是林鄭強推逃犯條例，不會有612事件發生，他覺得運動要令政府撤回條例為止，「香港人係打不死，學生應該行出嚟，畀各界人士知道，除咗大人之外都有人知，就算中學生甚至年紀仲細嘅小朋友都會知道」。他認為為何行政長官為討好中共可以漠視民意，而元朗黑夜中市民被打，近39分鐘後警方才到場，「畀人打嘅人報警警察唔嚟，開始市民反擊警察就嚟，其實真係好唔公平」。

教育界人士﹕不敢走至前線 感對不起學生

一名教育界的市民其後發言時感觸落淚，他指自己剛入職學校，自己及很多朋友都對學生們十分支持，希望他們不要放棄。他指自己讀大學時，佔中時自己站於第一排，但現時自己不敢再走到最前，「覺得好對唔住佢哋（學生）」，下一步有很多未來，就算輸都不可以放棄。星期一罷課的學生，星期六可以為他們補堂，令在場市民拍掌歡呼。

一名中四生表示，自己最近投放很多時間於運動上，犧牲考試溫書時間更缺席部分考試，他指是因為這場運動影響很深遠，包括大家的自由「50年（不變）已唔係50年，可能廿幾年就無」，希望更多人關注社會發生的事，大家會毋忘抗爭，「槍頭指住政府，當佢哋做錯，要企出嚟提醒佢，令香港繼續變好」。另一名中五生談到最近發起的罷課行動，或有很多人覺得學生罷課為了玩，但他認為罷課原意，是希望學生用時間了解香港發生的事，他指不少同學及香港人現時仍只顧吃喝玩樂，「事件影響深遠，唔想佢哋每個都做港豬」。最後中學生呼籲大家支持8月22日於愛丁堡廣場舉行的中學生反修例集會。

點擊影片，足本重溫放映會片段:

屯門默站行動﹕

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另外，晚上8時15分，屯門西鐵站B出口外，約20人穿黑衣、戴眼罩及口罩等默站抗議，有人舉起紕牌，上面寫有﹕「我只係一個膽小嘅打工仔，我帶gear返工係因為怕一日出街，會比催淚彈焗死，怕出街會比人斬死，行行下街會比布袋彈打爆眼，但最怕係有一日連黑白都分唔到！」其間十名警員及警犬在對面馬路巡邏，逗留十分鐘後離開。

參與活動的人士默站45分鐘後結束活動，他們指會轉往兆康西鐵站下面單車徑參與放映會。根據資料，放映內容:包括鏗鏘集、頭條新聞、經緯線等，由晚上8時半至10時半。

另外在大埔連儂隧道、兆康西鐵站亦有放映會。此外，有網民發起晚上8時葵芳地鐵站默站聲援將軍澳三名被斬傷者，以及晚上9時半在太古站車站控制室外抗議，要求港鐵交代 8.11太古站事件。