【逃犯條例】深水埗小食店拒賣警察惹事端　老闆刪專頁：低調處理

深水埗「添福小食」一個「唔會做警察生意」的貼文，被大批網民激讚，但同時亦引起撐警人士不滿，負責人受到嚴重打壓，終決定關閉專頁處理，也為免家人擔心，希望低調處理事件，不接受傳媒訪問。但即使專頁被逼關閉、又受到持相反意見的人炮轟，負責人表明仍不會做警察生意。

上周一（12日），深水埗添福小食於811衝突翌日，在自家Facebook專頁「添福小食」內上傳一張圖片，內容提及小食店「一直有不同人士不同國家的人幫襯（光顧）作為一個生意人，只要有錢任何人都可以係我既衣食父母，但由今（12日）日起，本店唔會做警察生意，直至香港成立獨立調查委員會。」並以「唔想為左錢，無左良知」作結。

貼文一出，旋即引起網民廣泛回應，一日內已累積逾千次分享，惟店家其後卻將整個網上專頁關閉。網上有貼文指，小店疑因上述貼文遭受打壓，呼籲市民到店消費以示支持，該文亦被網民於Facebook上廣泛分享。

記者今（20日）日走訪小店了解實況，添福小食負責人郭小姐回應記者指，現階段因想將事件低調處理，故在早前關閉了網上專頁。她指添福小食有2間分店，分別位於太子及黃竹街，過往一直有警員光顧，包括軍裝警員會買小食及漢堡等。現時由於家人會擔心，所以想將事件低調處理，不接受傳媒訪問。現在即使已關閉臉書專頁，仍然貫徹不做警員生意的決定。