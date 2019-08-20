【包圍太古站】逾百人質詢811警入站放催淚煙　港鐵：站內已清潔

港鐵太古站控制室今（20日）晚再度被逾百名群眾包圍，要求港鐵交代8月11日晚，警方進入站內並施放催淚煙等事宜的調查及進度。

今日（21日）凌晨1時半，仍有約70名市民包圍太古站車站控制室。（陳永武攝）

【0130】市民向職員提出如何保護搭客安全、港鐵與警方合作、有否向機電署呈報夫手梯事故及清潔等疑問，但不滿職員回覆，現場仍有約70人包圍車站控制室。

【0020】在場市民繼續質詢港鐵職員，是否會於太古站的通風系統及公共區域進行深層次化學檢測，並寫成報告向關心事件的市民公佈。港鐵公司事務部高級經理陳先生回應指，站內已經進行清潔，惟群眾對港鐵只提供口頭回應，未能提出實質報告感到不滿。

至晚上10時許，一名身穿恤衫的男子，疑因向在場群眾拍照而遭圍堵及指罵，在場有民眾高呼「Free China」及「平反六四」等口號。恤衫男子在港鐵職員協助下嘗試離開時，遭群眾圍困至站內一已落閘的商戶門外。

及至晚上11時許，該男子突然感到不適，隨後面色發白，在港鐵人員攙扶下癱坐地上。其間，一名男市民上前協助急救，並以器材協助不適男子呼吸。救護員約於11時21分到場，3分鐘後將男子帶離車站並送上救護車，男子離開時清醒並能回答救護員的提問。