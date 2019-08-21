【將軍澳斬人案】涉斬人導遊愛穿「SuperDry」藍衫　街坊洗樓檢獲

將軍澳連儂牆發生斬人血案，藍衣漢持刀狂斬三人，潛逃半日後在羅湖落網。據悉，被捕男姓洪50歲，任職持牌導遊，曾向其他人發表不滿示威者的言論。根據網上圖片及WhatsApp個人頭像，皆可見他穿著一件寫有「SuperDry」圖樣的藍色T恤，而凌晨他犯案時相信穿著同一件衫，及後他回家換上紅衣，將該件藍色T恤棄於後樓梯垃圾桶，被「洗樓」緝兇的男居民發現及報警。

涉嫌在凌晨時間於將軍澳連儂牆斬傷三人的50歲男子姓洪，據悉為導遊。他斬人時身穿藍色T恤及短褲，根據頌明苑嘉明閣的閉路電視可見，他拍卡入大廈，上樓後曾換衫，落樓時已變為穿紅衣。有居民及熱心市民事後組成搜索隊，在嘉明閣「洗樓」，於21樓後樓梯垃圾桶內發現一件寫有「Super Dry」字眼的藍色T恤，與疑犯犯案時穿著的衣物相似。另外，根據不少網上圖片及疑犯的WhatsApp頭像，他經常穿著該件「Super Dry」藍色T恤。

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街坊組隊搜索 逐層洗樓尋獲藍衣

住在嘉明閣高層楊先生是發現藍色T恤的其中一人。他表示，事發時隧道傳來少女慘叫的聲音，隧道內人影晃動，後來他目擊一名高大男子逃離現場，有女街坊持手機拍攝及尾隨追上。楊見狀立即下樓幫忙，當時警察已到場，女傷者則倒臥斜路。拍片女街坊向他透露，追蹤疑犯至嘉明閣時便不見其蹤影。有鄰邨的年輕人知悉事件後幫忙散播消息，隨即一呼百應，近百人在坑口區搜索。

其後，警察包圍公園一個垃圾桶，在裡面發現兇刀。楊回想拍片女街坊指跟蹤至嘉明閣後，刀手便失去蹤影，懷疑刀手匿藏在嘉明閣或附近的大廈，他遂與十多名年輕人到嘉明閣「洗樓」，由35樓頂層由上而下，分兩隊搜索前後樓梯，最終他在21樓垃圾桶發現一件藍色T恤。他著年輕人看守衣物，當時警察已離開，他該報警通知警方。他直指警察到場後仍不太想做事，又指要有人報警才可以翻查閉路電視片段。

住在嘉明閣高層楊先生是發現藍色T恤的其中一人。（黃廸雯攝）

保安稱沒看到藍衣中年漢入大廈

後來警察與街坊一同查看閉路電視片段，發現該名男子曾進出大廈，當時他拍卡入大廈，曾與保安打招呼，首次上落樓的片段中，他沒有換上衣物，至第二次上樓後，他換了一身紅衣，然後離開大廈。楊坦言未能即時找到疑犯，因大家大範圍搜索，「我哋係慢咗，晒咗時間，成個鐘，向坑口度搵佢。」

他續指，他與年輕人洗樓前，曾問嘉明閣保安員有無見過高大、40餘歲、藍衫短褲的男子入大廈，該保安員當時沒有打瞌睡，但表示沒有看到類似的人。後來翻查CCTV證實該男子曾進出大廈，楊亦質問保安﹕「你又話冇，依家向度喎。」保安只回以﹕「唔知呀。」楊指保安員可能沒有為意該男子穿什麼衣服，「殺咗佢都冇用啦，佢話唔知可以點。佢（疑犯）係住客，拍卡入嚟，又唔知係刀手，可以點？」對於有年輕街坊感不滿，楊亦只好好言相勸。楊坦言經此事件後，對個人安全感擔心，又指刀手沒戴口罩地斬人，質疑他精神有問題。