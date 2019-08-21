【逃犯條例】元朗襲擊一個月　網民港鐵文宣籲港人毋忘

今日是元朗襲擊事件一個月，28名被捕人士中，無一被起訴，有網民早前發起不合作運動，打算早上7時半起在荔景站、九龍塘站及炮台山站「塞鐵」，清晨時分臨時改為「文宣」行動，以舉標語及叫口號方式，提醒市民毋忘元朗恐襲事件。發起人之一林先生表示，認為在港鐵站文宣有效果，今日稍後時間在其他車站亦會有活動，而出席的示威者則表示，改以文宣方式表達訴求，是不希望7.21事件失焦。現場部分乘客以「加油」回應示威者，亦有人反對不合作運動，認為會阻礙市民上班，並上前與示威者理論。今早的不合作運動持續約兩個多小時，至10時結束，示威者陸續散去，氣氛大致平靜，未見有嚴重衝突發生。

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【10:00】19歲就讀職業訓練局的Juicy、14歲的中學生鄭小姐及17歲的阿權今早在九龍塘站展示文宣，他們指因人數問題，今日的塞鐵行動臨時改為文宣。他們表示兩個月來近乎出席所有示威活動，被問及父母是否擔心他們，鄭小姐則表示，父母擔心子女的安危是正常的，他們只有盡量堅持「不受傷，不被捕」的原則，並多向父母報平安，阿權則坦言亦害怕被捕，但若人人均這樣想而不出來，便再沒有「前線」。至早上10時，車站的人潮漸少，現場示威者達成共識後，便陸續散去。

【9:45】一名身穿白衣的男子上前與示威者理論，表示不認同不合作運動的方式，「暴力就係暴力，唔理幾嚴重」，示威者回應指，他們每次的運動均是經過一番討論，「一直有改善，有講道歉」，男子則回應指自己支持抗爭，「百萬人上街，政府一定有做得唔好，舉牌冇問題，但不合作運動就唔得」，因會阻擋他上班及開會。一名14歲的女示威者反問他是否將不合作運動等如塞鐵，男子點頭，並表示會因為不合作運動而覺得「唔安全，不安」，他坦承自己對反對修例問題不理解，故不會說是支持還是反對，「抗議係可以，勇武抗爭就反對，用威脅政府嘅方法就唔得」，女示威者則表示，「咁係你嘅判斷錯誤」，又指自己本身可以放暑假，但亦走出來。

【9:30】姓林的男子承認是這次不合作運動的發起人之一，他認為無法估計有多少人參與行動，指在港鐵站文宣有效果，至於其他車站今日亦會有活動，希望市民不要忘記一個月前的元朗襲擊事件。

【9:15】不合作運動已進行一個多小時，為數不多的示威者在九龍塘站內除了舉標語，亦有叫口號：「我哋願意為你上前擋子彈，你哋可唔可以為我哋罷工罷課罷市一日」，有乘客以「加油」回應，亦有人認為他們阻路，暫未見有衝突發生，亦無列車因此而需要延誤。

【9:00】乘客陳先生表示，認為今早活動對他未有造成影響，又支持現時的方式宣傳「（元朗事件）到依家未起訴任何一個人，唔可以比人遺忘！」認為應該一直宣傳，元朗事件中警黑合作應該加以追究，認為「各有各做」。余先生則表示，早已得悉今早有塞鐵行動，但是次行動未有影響他上班「好過上次好多！」現時活動改變形式，他表示支持行動，「如果真係塞鐵對市民好有影響，相對政府關注就會大啲；如果呢個方式（文宣）就會得到民心。」、「佢哋又可以做到佢哋想做嘅嘢。」他又指，知道今日是元朗事件一個月，批評事件為「警黑合作」。另一名於月台候車的乘客認為，該批年輕人「梗係阻住人」、「搞還搞你唔好阻住人！」又認為爭取自由亦應以不影響別人為前提；對於元朗事件已發生一個月，他則表示事件「見人見智啦！」有姓梁的男乘客表示，支持示威者以任何方式表達訴求，「只要佢哋爭取到五大訴求就可以」，有需要亦會響應罷工。

【8:30】約10名示威者在九龍塘站內的樓梯及電梯上落位置，手持文宣向乘客展示「警察縱容黑社會，罔顧市民安全！」，又指7.21元朗事件已過了一個月，「大家記住呢件事，大家唔好淡忘」，又呼籲9.2三罷或今日到元朗站靜坐。乘客李小姐表示，平日於約8時半經過九龍塘，早已得悉塞鐵行動，但認為今早行動未有對她造成影響，亦表示支持今早的文宣活動。

【8:20】部分示威者手持iPad及手機播放7.21元朗白衣人無差別攻擊市民的片段，其中蔡小姐及黎先生在九龍塘站月台向乘客舉起手寫標語，蔡小姐指此舉希望提醒港人當晚的事，並向警方及港鐵追究責任。對於原本「塞鐵」的不合作運動臨時改為展示文宣，黎先生表示，今日適逢元朗白衣人無差別攻擊市民一個月，不想市民忘記該事，又指「港鐵是常用的交通工具，是接觸市民的一種方法」，亦認為過去兩個月發生的事，例如警方在葵芳站施放催淚彈、警方衝入太古站抓捕示威者而險釀人踩人事件等令人難過，強調港鐵有義務保護乘客及職員的安全。被問及改為展示文宣的效果是否不如塞鐵那樣大，蔡小姐坦言，「我哋做得幾多得幾多，（塞鐵）有啲市民會覺得被阻，我哋唔想7.21事件失焦，我哋唔係要為難市民，目標係想大家記住7.21嘅事，引起大家關注」。

【8:00】早上約8時，陸續有身穿黑衣、戴上口罩的男女現身九龍塘港鐵站，其中一名身穿黑衣的年輕女子在九龍塘站月台坐下，並向乘客展示「五大訴求，缺一不可」的標語。此外，約六名年輕人向月台兩方高舉手寫「毋忘元朗721」的標語，提醒他們當晚在元朗發生的恐怖襲擊仍未得到解決。至於原本在荔景站的示威者，約10名人士沿中環線到太子轉車，到達石硤尾站，中途未有特別行動。

【7:30】早上7時30分，荔景站、炮台山站等月台平靜，未見有示威者出現或塞鐵行為，九龍塘站亦氣氛平靜，只有大批港鐵職員在月台戒備。

早上約8時，陸續有黑衣男女到達九龍塘站。 （陳蕾蕾攝）

元朗西鐵站7月21日晚發生「無差別襲擊」案，多名身穿白衣男子，向西鐵站內的市民、乘客及記者等，用木棍、藤條等多款武器，不由分說進行攻擊，導致多人受傷。救護員消防員等迅即到場救人，亦險成攻擊對象。惟警方遲遲未到場，無法制止暴力事件發生。

今日為8月21日，即元朗襲擊案發生一個月，於本月內，警方先後拘捕28名男子，均涉嫌「非法集結」，惟全數均未被落案起訴。不少市民對此大為不滿，計劃於今日早上7時30分，發起「港鐵不合作運動」，初步選定九龍塘站、荔景站及炮台山站。

惟因擔心安全問題，「搞手」今日清晨臨時決定暫停不合作運動，但呼籲網民化身「人肉連儂牆」，將關於於721元朗事件的資料寫在便利貼，貼在身上，並在各鐵路站的月台、扶手電梯等地方展示，讓上班族記得這件事。「搞手」亦指，今次行動「不塞鐵」、「不口角」。至早上7時半，記者在九龍塘站、炮台山站等，均未見有網民行動；而大批身穿黃色衫的港鐵職員，則已在月台上準備。