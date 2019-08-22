【警方記者會】兩元朗白衣人控暴動　警積極與律政司商討26人控罪

元朗白衣人襲擊事件昨日屆滿一個月，警方至今拘捕28人涉非法集結，其中兩人今日被落案起訴參與暴動，明日在粉嶺裁判法院提堂。今日警方記者會中，警方表示，落案經過與律政司緊密溝通，暫未能就兩名被控人士的當晚的角色提供資料，而其餘26人的案件正積極與律政司商討，就相關證據作適合的起訴，將棧的入罪機會較高。 另外，就昨晚元朗靜坐活動的驅散行動，警方拘捕兩名男子涉非法集結，行動中無警員受傷，使用了一發橡膠子彈。

警方8月22日於警總內舉行例行記者會。

721元朗事件 兩男被捕參與暴動罪

今日下午4時警方記者會上，警察公共關係科總警司謝振中表示，721元朗事件中，2名男子被控參與暴動罪，將於明日於粉嶺裁判法院提堂，警方將積極跟進事件，並向律政師索取法律意見。

據了解，兩名被告為48歲黃英傑及54歲黃志榮，職業為電工及裝修工人。

正與律政司商討其餘26人證據 將作適合控罪

就二人當晚的角色及其餘26人未被落案的原因，謝振中表示，記者會前才得悉落案，暫無相關資料可提供，正積極與律政司商討，就被捕人的相關證據作適合的起訴，每個案件均複雜及蒐證困難，希望與律政司商討證據後，將來的入罪機會較高。

控暴動經過與律政司緊密溝通 未透露26人調查階段

至於為何被控門檻較高的暴動罪，似乎與一般理解參與暴動不同，謝振中表示，落案經過與律政司緊密溝通，每個案件內容均不同，警方一直非常重視，希望將來於法庭舉證後入罪機會更高，由於李桂華今日不在，未能再作相關補充，而剩下26人亦未能透露目前調查階段，警方日後有任何進展會再交代。江永祥補充明日庭上會有案件簡介，有興趣人士可到聽審。

背脊「開花」廚師蘇先生：唔收貨

當晚被圍毆的路過廚師蘇先生腳傷至今未痊癒，他對警方起訴兩個被捕人士表示「唔收貨」，他稱事發至今一個月，一件可被定義為恐襲的事件，只是拘捕了28人，檢控兩人，感覺警察只是在做門面功夫，「告兩個，等你哋唔好再咁多嘢講，純粹頂住先。」

821元朗靜坐警民對峙 警稱示威者先製路障

謝振中表示，元朗昨晚事件，在昨晚約7時大批市民在元朗站聚集舉行公眾活動，他們首先靜坐、派發傳單及嗌口號，整體上是和平有序，但及至晚上約10時，站內活動持續，但同時另一批示威者在西鐵站下馬路，使用小巴站牌、垃圾桶及水馬等雜物製作路障，堵塞附近交通，當時警方在較遠距離部署，示威者主動挑釁附近的警員及市民，並用鐳射光射向他們，警方為免事態惡化，發出多警告後進行驅散行動。

當警方推進期間，有示威者在扶手電梯上向地面警員擲物及水樽，警員使用催淚水劑制止，後來有人向地面擲大型垃圾桶，當時地方有大量警員及記者，如被擊中會造成極大的生命危險，所以警員發射一枚橡膠子彈，警員的行為是合法及合理。

示威者其後退入元朗站，肆意破壞消防設備，用滅火筒射向遠處警員，隔着鐵閘用消防喉射水，用雜物堵塞出入口，用不明液體及防火沙倒在地下，破壞站內設施，進一步對在場人士構成危險。當時站內有其他市民及記者，對現場人士造成生命威脅。警方一直在站外戒備，示威者在個小時後將部分出入口落閘，凌晨乘港鐵離開。警方尊重市民集會、遊行、表達權利及自由，但他們如作出違法行為、破壞社會秩序及安寧，以及威脅市民人身安全時，警方會果斷作出行動。警方譴責不負責任、罔顧他人安全及權利的行為。

驅散行動拘兩男 使用一發橡膠子彈

警察公共關係科高級警司江永祥指，昨（21日）晚元朗驅散行動中，拘捕兩名男子涉非法集結，分別為27及36歲，現正被扣查，行動中無警員受傷，使用了一發橡膠子彈。

接港鐵報案列刑毀

江永祥指，當時有大量的示威者，有人破壞公物，明顯違犯刑事罪行，行為損人不利己，破壞行人電梯或港鐵設施與其爭取訴求無關，已接獲港鐵報案，列為刑事毀壞，正由元朗警區調查隊跟進。

為免爆嚴重肢體衝突無入站強攻

被捕為何昨晚警方無入港鐵站驅散，與早前的處理手法不同，江永祥表示，在不同的情況及行動中，決定驅散、拘捕或其他行動及手法都依據現場情況及人手，會否對現場示威者或人士的情緒，令情況惡化。昨晚如採強攻，難免發生嚴重肢體衝突，示威者及警員造成大規模受傷，大眾不會想到到這些畫面。對違法行不會姑息及跟進。

昨晚懷疑有南邊圍村民恐嚇記者，但謝振中錯誤理解問題，回應警方驅散時，大家相對情緒高漲，有記者於天橋懷疑被警員嚇倒，單憑一張相片未能回應。至於有村民請警方飲汽水，謝振中表示第一次聽有關事件，暫時亦未能回應。

將軍澳斬人案疑被控傷人 不認同警方「不作為」

將軍澳的斬人案被捕人士被檢控傷人罪，今日較早在在觀塘法院提堂。被問到警方當日很早到場，但未有即場作出拘捕，疑犯曾潛逃內地，荃灣刀手事件中，警方很早收隊，做法是否「不作為」。江永祥表示，將軍澳斬人案中，警方接報五分鐘內，衝鋒隊及警區人員到場，警員在場掃蕩及找附近大廈的保安了解情況，並翻查閉路電視，他「完全不認同」指警方「不作為」，警方感謝市民主動為警方提供協助，但根據資料，當日警員曾與保安員作調查，得到資料後有「洗樓」及掃蕩，結果最重要，疑兇已被拘捕及上庭。

江指，荃灣案件由重案組接手調查，當日警方在15分鐘內到場，根據現場報案人提供的資料作掃蕩，但找不到疑兇。他又指，警方在調查上面對困難，當日受傷人士不願意協助警方，呼籲他們與重案組聯絡，提供更多資料作調查。

關於如何防範同類事件，他稱警方在不同事件已進行防範，警方會因應不同情報作高調巡邏，例如一兩周前派出大量軍裝及便裝警員在荃灣附近巡邏及戒備，「預防好過要破案或等件事發生咗，係我哋一貫嘅做法」。

北區醫院警員虐老 三人被控襲擊及串謀襲擊

就北區醫院事件，三名被捕人士今（22日）於沙田法院提堂，三人分別被控襲擊致造成身體傷害罪及串謀襲擊致造成身體傷害罪，案件押後10月17日再聆訊。謝振中指警隊不會容忍個別案件，重申警隊依法辦事，絕不偏私，會繼續嚴肅跟進事件。被問兩名警員僅被控襲擊致造成實際身體傷害(AOABH)，是否以較輕的控罪保護相關警員，謝振中表示，拘捕的罪名不等於日後會檢控的罪名，當完成調查及蒐集所需證據後，會向律政司尋求意見，再決定最終控罪。

有言論將市民稱呼為曱甴，江永祥再重申這類字眼的確不理想，自己從來是一個有禮貌的人，無論朋友或警民之間，在乎互相尊重，以及有禮貌，等於自己會稱記者先生或小姐。

被問到付國豪表示來港採訪，但證件顯示其來港目的為旅遊，江永祥表示所有人來香港工作均需要工作簽證，違反逗留條款會有相關部門跟進，警方亦會檢視。