【警方記者會】1614名警員被起底　警司讀出殺警言論：非常暴力！

逃犯條例修訂風波至今，不斷有警員個人資料被人披露。網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑指，由6月開始，至今有1614名警員家屬個人資料被起底，被起底警員受不同程度滋擾、恐嚇，莫俊傑於記者會上讀出討論區有關針對警方的言論，有記者質疑網上亦有針對示威者的言論，但警方未有展示，警方做法是否偏頗，警方指不論任何人於網上發布失實資訊，均會受到法律制裁。莫俊傑提醒市民網上很多資訊未經核實，要多加留心，轉發前需要Fact check，以免傳閲非事實訊息。

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑指，有人於網上披露警員姓名、身份證號碼生日日期、照片被廣泛發佈，而警察子女就讀學校、班級等資料亦被公開，被起底警員受不同程度滋擾、恐嚇，包括涉及刑事成分行為，如電話滋擾、虛假借貸、網購，到警員家屬工作地點騷擾，有警員家人收到信件，信件內容表示會以殘暴方法殺害其家人。

警：網上言論鼓吹仇恨

莫俊傑展示針對警方的網上言論截圖，並讀出有關言論，如「見一個殺一個」、「不再圍警署，直接殺全家」等字眼，莫俊傑指有關言論令人擔憂，因已演變成於現實發生的暴力行為，包括向警察宿舍噴漆、向宿舍扔磚，另外亦有人透過網上煽動其他人犯法，包括鼓勵用丫叉、汽油彈破壞警署，傷害警員家人。莫俊傑又展示其他截圖，指有人分享有關製作汽油彈圖片，導致示威中有人利用這些武器襲擊警員及警署，而且有關行動越來越激進，其後警方的確於行動搜獲爆炸品、汽油彈、刀等攻擊性武器。他又指網民言論非常暴力，網民討論用甚麼類型刀可令警員致死，鼓勵其他人到宿舍「搞」警員家人。莫俊傑指有關言論越來越暴力，尤其針對家人及小朋友，遠超越文明社會可接受行為，而且鼓吹仇恨，令社會跌入暴力漩渦，相信港人不想看到。

警截圖讀出網上言論 被質疑是否鼓吹仇恨

警方此舉被記者質問是否鼓吹仇恨，莫俊傑指網上討論的特點隱藏性高，不是說有關言論一定是由示威者發布，香港一向尊重言論自由，但警方擔憂討論會演變成極端思想，而舉出的例子是網上廣泛所看到，莫俊傑強調於網上發布有關言論可能觸犯法例，屬刑事恐嚇，亦有法律責任，讀出是希望讓市民知道，網上的確有很多失實言論，相片亦可能被修改。謝振中補充，警方有責任將犯罪信息向市民將傳達，警方透過截圖讀出有關言論，解釋有關言論及行為可觸犯法例。

有記者質疑網上亦有針對示威者的言論，但警方未有展示，警方做法是否偏頗，莫俊傑表示，不論任何人於網上發布失實資訊，均會受到法律制裁，如有人覺得自己是受害者，呼籲有關人士舉報，警方會不偏不倚調查，而警員的敏感資料被披露是事實，而且有系統地披露。

莫俊傑指示威者使用丫叉被人改圖，褲袋被改成有熒光棒，並指示威者均由警員假扮，誤導市民。（孔繁栩攝）

莫俊傑又指，網上曾有人假扮金管局發放虛假資訊，又曾流傳機場關燈、斷網路、水，再查證後證實沒有發生，又指新城市廣場有黑警追一家人及小朋友打，但當事人事實感謝警方，又指示威者使用丫叉的相片被人改圖，褲袋被改成有熒光棒，並指示威者均由警員假扮，誤導市民。

莫俊傑又澄清多條針對警方的虛假訊息。有網上圖片顯示警員手持磚頭，懷疑向示威者擲磚頭，警方慢鏡重播有關片段，形容該名警員將磚頭放到地上，而不是投擲。有指警員用腳踢被制服的示威者頭部，並踢走其口罩，警方播放兩條分別低像素及高像素影片，警方指低像素影片顯示警方好像用腳踢示威者頭部，而高像素影片顯示警員是用手脫去示威者口罩，而不是用腳，同一片段有警員懷疑用腳踩示威者的手，警方則未有提及。

7月14日「光復上水」後爆發警民衝突，一名青年險跌落天橋，有指青年是被警方推落橋，警方於記者會上又播放片段，莫俊傑指當時幸好有警員衝前將對方捉著，將他帶離危險位置。莫俊傑表示，同一個故事可能被誇大，甚至扭轉，提醒市民網上很多資訊未經核實，要多加留心，轉發前需要Fact check，以免傳閲非事實訊息。