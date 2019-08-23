【連儂牆】馬鞍山女子疑打人獲放行　警車被指撞傷市民後不顧而去

涉事警車駛離現場。(Telegram片段截圖)

馬鞍山發生懷疑警車涉嫌意外後不顧而去事件。據報現場為馬鞍山鞍誠街新港城對開，接近「連儂橋」。

現場消息透露，大約昨日(22日)晚11時左右，有內地女子疑與上址年輕人發生碰撞，兩名內地女子被指打人，其他人報警。警員到場調查後，未有將涉事女子帶走，在就近的商場通道予她們離開。在場人士大感不滿，與警員進行理論。

部份警員乘坐一輛警車駛離現場時，涉嫌撞及一名在場男子導致他受傷，事後傷者由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。

從Telegram群組片段可見，一名男子疑被警車撞傷後，數名警員隨即落車，被撞男子已站起身，與警員理論。有在場人士指「又話報警有用嘅?」「唔使報警啦，CALL白車得啦」

有警員要求該名男子返上行人路，有人指「你撞到個係傷者呀」此時可見一輛車牌AM6396，水牌為「ST1」的警車駛離現場，傷者大叫「你不顧而去呀喂?」另一拍片人士則大叫「涉事架車可以走咩?」

據知，事後有多名人士打算到馬鞍山警署表達不滿，他們在警署對面馬路大叫。惟多輛警車於15分鐘內駛至警署門外，在場人士立即離去。

警察公共關係科於今日(23日)凌晨零時34分向傳媒發出通知，指22日晚上11時14分，在馬鞍山鞍誠街22號對開，發生一宗涉及當值警員的交通意外。初步資料顯示，一名男子被警車撞及，背部受傷，由救護車送院治理。記者於凌晨到達鞍誠街，但涉事警車已駛離現場。