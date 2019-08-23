【警方記者會】女子指控剝光豬搜身　警﹕可向投訴課投訴

警方今日的例行記者會，交代周末、日的遊行、集會公眾活動。周六觀塘區遊行已獲發不反對通知書，而周日「荃葵青大遊行」，警方反對遊行及禁止在葵芳南巴士總部集會，但批准在荃灣公園中央廣場集會。至於有網民號召明日（24日）到香港國際機場「和你塞」行動，警方指高等法院已延長機場島禁制令，直至法庭有進一步頒令，禁制令適用於整個機場島範圍，禁止任何人非法地或有意圖阻礙或干擾機場正常使用，可被控藐視法庭。

【1738】記者提及有關市民發起「人鏈」活動，警方有無任何部署，參與者有無刑責。另外，記者又問市民之間發生衝突，警方有無任何意見。傅逸婷指沒有接獲有關活動的正式通知，主辦單位應盡快通知警方。她又指，記者會的目的要希望將警方訊息帶予市民，例如周末集會、遊行，明白對公眾民生有一定影響，希望市民作出配合，尊重他人遊行集會自由，亦希望參與者尊重他人使用道路及公共設施的自由。

【1734】警方曾提過引入科技代替搜身，現時進展如何？警區近年的赤裸搜身是否以毒品案件為主？女被捕人指沒有簽同意書，有無違反指引及程序？傅逸婷指不詳談有關搜身政策，留待其他機會回答。至於女被捕人的指控，她呼籲被捕人與代表律師盡快到投訴警察課提供資料。她指警方會要求警員清楚講解搜身的原因，是一貫的守則。

【1727】有關荃葵青集會，韓婉君稱警方擔心發生暴力事件，故反對第一個集會及遊行，但為了保障公眾表達意見權利，故批准第二個在荃灣公園的集會，由下午3時至8時舉行。至於流水式集會問題，警方根據風險評估而反對第一個集會及遊行，至於第二個集會已予以集會權利，提供機會表達意見。申請人的通知上，集會人數只有600人，主辦單位有責任維持集會人數，如果人數過多，糾察要勸喻他們離開集會。警方會與主辦單位互相協調如何疏導過多的人。

【1715】被問到女事主搜身時的地方安排，傅逸婷表示，警方會安排一些保障被捕人士私隱的地方，不能一概而論房間安排，但警方會安排有適當程度私隱地方搜身，被問到是否需要被捕人士簽同意書才可作出搜身，傅逸婷稱，被捕人士需要簽署同意書，而被捕人士會有副本，記者再確認是否需要簽署後才可搜身，傅逸婷突然改口稱沒有資料在手，又稱視乎情況被捕人士用否簽署，但未有回應是否需要簽署後才可搜身。

傅逸婷稱﹕「我哋會講解返搜身原因、過程，等佢有個預期，做搜身嘅時間，如果情況許可的話會簽同意書。（即係簽咗先搜身？）我諗要視乎情況，如果個刻鐘佢冇簽同意書，但我哋需要搜身，未必佢會簽同意書，因為同意書都係佢自願去簽。」傅逸婷又指，即使她沒簽同意書，但如果懷疑其身上有物品會對自己或他人傷害，警方有需要作搜身。至於搜身內容在表格上有列明，讓被搜查人士知道。記者問及是否即使對方不簽同意書，警方可以強制搜身，傅逸婷稱可能對方不同意簽署，警員亦會講解內容，傅逸婷表示不要只針對此範疇。主持解圍稱傅逸婷負責九龍東警區，容許警方於其他平台回答，相關問題不是傅逸婷可回答。

【1703】記者又問「港鐵專車」將違法示威者送走，是否協助犯罪份子逃走。港鐵發出聲明緊急情況時會停止車站服務、列車服務、甚至關閉車站，港鐵又指警方有需要會進入車站執法，記者問如果再發生8月21日的騷亂，警方會否作出拘捕。機場禁制令再延長，但仍有網民發起周末集會，警方有何應對及有無加派機場周邊警力。

機場警區副指揮官劉榮基指對於周末有網民在網上發出言論，呼籲堵塞機場主要道路及機鐵不合作運動，從而任何機場正常運作。警方與機管局、港鐵、運輸署等進行跨部門會議，制定應變方案，確保公眾安全，同時令機場運作暢順，方便使用機場進出香港的人士及機場員工。警方會繼續留意網上消息作風險評估，在部署上作相關調整。他呼籲有打算參與不合作運動市民，就機場島禁制令已得高院延長，直至法庭有進一步頒令，禁制令適用於整個機場島範圍，禁止任何人非法地或有意圖阻礙或干擾機場正常使用，包括堵塞前往機場的主要道路，有關行為會被視作干擾機場運作，可被控告藐視法庭。任何人協助有關人士影響機場運作，亦有可能違反機場禁制令及被控告藐視法庭。

至於車站、列車安排。傅逸婷指處理公眾活動時，會與港鐵緊急聯絡，實施有效人群管理措施，警方在處理有關活動與過往大型人群管理活動一樣，一直以來的聯絡及合作是恆之有效。至於關閉車站及警方拘捕行動，就近月在港鐵發生的示威活動，警方有按相關機制與港鐵公司保持聯絡，至於調動列車由港鐵自行決定及安排。

【1658】記者追問有關被搜身女事主指在醫院留醫數日後，要直接去法庭提堂，卻被帶回警署搜身，為何事隔數日仍要到警署搜身。記者又問，六月後，有何罪行需要赤裸搜身。

傅逸婷指有關事件的內容，仍有待證實，並不方便回答假設性問題。如果被捕人有醫療需要，警方會送她前往醫院接受治療，是警方對被捕人的人權保障的安排。記者問是否有需要治療後作搜身，傅表示如果被捕人有緊急情況，需要接受治療，警方不會阻其治療，是合乎常理。

至於赤裸搜身的標準，她重覆警方在決定不同程度的搜身，有不同的考慮因素。

【1653】就六月起脫衣搜身數字，傅逸婷指東九龍區沒有有關數字。機場警區副指揮官劉榮基表示，搜身準則沒有就近日社會活動而有改變，一向沿用的搜查考慮因素是被搜查人士安全、搜查他的警員安全、其他人士安全、其他因搜查已找到有關案件的證據，被捕人士與什麼案件有關，不是決定是否要脫內衣的考慮。傅逸婷指沒掌握兩名涉案女警的資料，希望指控人盡早到向警方作出投訴，以便警方了解事件來龍去脈。

【1647】有關有指控「港鐵包庇暴力」的行為，警方如何看待港鐵處理。而港鐵內常有違法行為，警方有無與港鐵溝通如何加強合作。網上有人用「警員親屬連線組織」發起行動，警方如何看待。

有關港鐵專列，傅逸婷指前日晚上元朗西鐵站事件中，警方與港鐵就車務安排，警方無任何參與。至於港鐵內安全問題，警方有需要時會與不同機構緊密溝通。至於「警員親屬連線組織」與警隊無任何關係，四個職員協會亦無關。警方對所有公眾活動一視同仁，如果超過50人要通知警方，警方進行風險評估後，再視乎會否發不反對通知書。

【1640】就近日事件，港鐵會因應警方要求停駛列車，記者詢問會否難以讓示威者離開，傅逸婷表示，警方沒有參與要求停駛列車的決定，警方行動部署會考慮在場人數及其他原因，港鐵決定停駛是港鐵的安排，警方則負責維持公眾安全，重申警方盡量配合及協調港鐵，會繼續緊密聯繫。傅逸婷表示，日常警方與港鐵會有適當溝通。

記者問及警方進行搜身時，應要對搜身人士感禮貌及有尊嚴的對待，有女事主指控女警沒有用手套及被掣拍打大腿內側，如果搜身會令女性感到禮貌及受尊重。傅逸婷指有禮貌及尊重是警隊守則，搜身令被搜查人士感到不舒服、不自在、不良好及尷尬，警方絕對明白。警員在訓練及日常訓示中，警員要遵從尊重及禮貌對待。警察通例中，搜查人士決定是否需要用手套。

李桂華之前曾於記者會上表示，811當日，有54人被帶到新屋嶺，其中31人送院，6人較嚴重有骨折，外界有聲音指傷勢是送到新屋嶺事後才造成，被質疑有警員用私刑，傅逸婷表示，沒有相關資料在手，但警方會根據情況，即時讓被捕人士接受醫療安排，保障被捕人士權利。

【1630】記者問及警方一般搜身程序，什麼情況需要「剝光豬」，以及警方會否就有女被捕人指控赤裸被女警搜身事件作出調查。傅逸婷指警方尊重女性權益，明白搜身令當事人感覺不良好及尷尬，但警方搜身有必要，亦有考慮。警方一向有嚴格指引，就任何涉及身體接觸的搜查，只可以由同一性別人員進行。如果搜查需要脫衣，令搜查人士內衣或內褲外露，搜查進行時只可以有與被搜查人士同一性別的人士在場。如果被捕人士認為被羈留其間受到不合理對待，可以向投訴警察課投訴以釐清事件。警方亦是剛剛在一個記者會得知此指控，警方非常重視事件，就此個別個案，沒有詳細資料在手，無法回應太多，希望日後有資料提供予記者。而記者會上事主的律師代表指會向警察投訴科投訴，警方會嚴正跟進。根據事主說法，有兩名女警進行搜身，合乎警方搜身指引。

至於搜查準則，警方在羈押被捕人時決定作出搜查時，目的是為了有無任何會傷害被搜查人士或其他人士的武器及物品，或幫忙被捕人士或被搜查人士逃走的工具，或任何與被捕人士拘捕的罪行、控告、其他有關罪行的重要證據。另一目的是，希望搜查其間，用作其他干犯危險罪行的物品，例如惡意破壞財物、服用或分發危險藥物。警方考慮不同程度的搜身，視乎當時被捕時干犯的罪行、刑事紀錄、犯罪時或被捕時所展示的武力程度、有絛展示自殺傾向、有無傷害自己的紀錄、被捕後警方處理案件時其行為，警方有嚴格指引決定如何進行搜查，為警務人員要遵守的守則。

【1615】她又指，她澄清昨晚葵芳地鐵站發生事件，示威者破壞出入閘機運作，破壞CCTV、控制室、塗鴉、以鐳射光線照向職員，警方予以譴責。今日凌晨0時28分，警方接獲一宗在葵芳站的襲擊案，電台調派新界南衝鋒隊處理，11分鐘後人員在葵富路找到報案人，而報案人非受害人。報案人指早前在葵芳站內目擊事主被打，得知事主已由救護車送往瑪嘉烈醫院，人員立即派員前往醫院向事主了解傷勢及案情。凌晨1時10分，衝鋒隊人員到葵芳站帶走疑人回葵涌警署及被捕，案件列作普通襲擊。

【1612】新界南總區警司 （行動）韓婉君就對於後日（25日）在荃葵青公眾集會及遊行，講述警方的立場及理據。警方早前接獲主辦單位通知，打算周日日下午2時半在葵芳南巴士總站進行集會，下午3時起步，遊行至荃灣公園中央廣場，並留在廣坪場進行第二個公眾集會，並在晚上8時結束，預期第一個集會及遊行人數不會多於1000人，第二個集會不會多於600人。

警方經風險評估後，考慮公共安全、秩序及保護他人權利及自由，警方對第一個在公眾集會及遊行予以反對，至於第二個集會，警方並不反對。警方今日下午2時半已聯絡主辦者及發出相關通知書。

她解釋第一個集會地點及附近道路設計，原是方便市民排隊上落車，有大量欄杆及路壆，未必可以容納千人，亦是內地直通巴士站頭，有大量市民及內地旅客出入。如果進行集會，會有大量人群，小巴站、巴士總站無法運作，道路被堵塞，亦令令參與市民及其他人有危險。另外，七月尾、八月初，葵涌警署、荃灣警署、新界南警察總部在集會及遊行時被示威者暴力衝擊及破壞，第一個集會及遊行路線都鄰近上述三個場所，警方有理由相信在這些地區遊行、集會會出現同類情況。而且，主辦人無舉辦大型集會及遊行的經驗，就近日社會不穩氣氛，有理由相信參與者會作出激烈行為，超出主辦者控制範圍，警方曾先後兩次與主辦者會議及商討細節，但主辦者未能提供確實方案確保遊行安排，故此警方予以反對。至於第二個集會，警方慎重考慮後向活動施加條件，並予以不反對，主辦方要安排至少60名糾察維持秩序及呼籲參與者聽從警方及糾察指示。

【1609】東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷表示，一個聲稱沒有任何政黨組織連繫「警員親屬連線組織」，將於星期日舉行公眾集會及遊行，警方澄清對方並不代表警隊或四個職方協會立場。

傅逸婷表示，明日觀塘區遊行警方將會實施人群管理措施，下午1時至1時半先舉行集會，其後會舉行遊行，警方呼籲市民盡量使用公共交通工具前往，或用港鐵觀塘站Exit A或B前往集合地點，之後於九龍灣港鐵站離開。強調遊行將於九龍灣零碳天地外結束，遊行人士到達終點後應立刻解散。

警方呼籲市民和平理性表達訴求，切勿堵塞交通，遊行路綫將途經通往啓德消防局及兒童醫院的馬路，若被阻塞將會影響緊急交通。

警方重申智慧燈柱沒有人臉識別功能，亦不能讀取或偵測身份證資料，若任何人破壞公物，將干犯刑事毀壞罪行。

今日的警方例行記者會，由東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷、新界南總區警司 （行動）韓婉君及機場警區副指揮官劉榮基會見記者，交代明日（24日）及後日（25日）在觀塘、荃灣區及葵青區舉行的公眾活動，以及交代網民號召明日（24日）到香港國際機場「和你塞」行動。

網民發起機場「和你塞」行動，呼籲參加者於明日（24日）早上7時至11時，使用機場鐵路、機場巴士、私家車等各種交通工具不斷來往機場，並順道去博覽會觀看《清明上河圖3.0》數碼藝術展，強調要和平進行，不叫任何口號，也不強行阻擋旅客、機組人員等進出客運大樓。

而明日（24日）的觀塘遊行以「燃點香港，全民覺醒」為題，爭取政府回應「撤回」逃犯條例、實現雙普選等五大訴求，及關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。遊行路線由觀塘駿業街遊樂場起步，經海濱道、偉業街，遊行至九龍灣零碳天地旁空地，遊行集會時間為下午1時至當晚7時正，已獲警方發出不反對通知書。

至於後日（25日）的「荃葵青大遊行」，暫定當天下午3時舉行集會，3時半起步，由葵涌運動場遊行至荃灣公園。遊行聚焦五大訴求，遊行仍未獲警方發不反對通知書。