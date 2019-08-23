【警方記者會】元朗站港鐵專列接載示威者　警：無參與調動　

前日（21日）晚上元朗西鐵站示威活動，港鐵安排專列列車在元朗站接載示威者。有人質疑港鐵「包庇暴力」、警方協助犯罪分子，東九龍總區高級警司傅逸婷表示，就星期三晚元朗西鐵站示威活動，警方沒有參與要求停站或提供專列的決定，當晚港鐵決定停站是港鐵的安排。至於近日大型示威中，港鐵多次因應警方要求停站或關閉港鐵站，記者問到安排會否難以疏散人群，傅逸婷表示，警方有按相關機制與港鐵公司保持聯絡，雙方會就調動列車、關閉車站溝通，而調動則由港鐵自行決定及安排。
香港01翻查資料，警方過去兩個月內，最少有八次要求港鐵作出車務調動。
前日（21日）晚上元朗西鐵站示威活動，港鐵安排專列列車在元朗站接載示威者。（資料圖片）
對於港鐵安排專列讓元朗港鐵站示威者離開，港鐵被指「包庇暴力」、警方協助犯罪分子，傅逸婷表示，就星期三晚元朗西鐵站示威活動，警方沒有參與要求停站或提供專列的決定，當晚港鐵決定停站是港鐵的安排，而警方一向與港鐵有溝通，確保警方能實施有效人群管理措施，至於警方行動部署，會考慮在場人數、行為等因素，再安排如何調配人手，重申警方盡量配合及協調港鐵要求，負責維持公眾秩序及安全，雙方會繼續緊密聯繫。被問到港鐵內常有違法行為，警方有否與港鐵加強溝通、合作，傅逸婷指，由於每天有數百萬港人乘搭港鐵，警方一向有與港鐵適當溝通。
警方會與港鐵緊密聯絡
過往兩個月公眾活動中，港鐵曾多次因應警方要求停站或關閉港鐵站，被問到會否難以疏散人群，傅逸婷表示，處理公眾活動時，警方會與港鐵緊密聯絡，確保能實施有效人群管理措施，警方在處理有關活動與過往大型人群管理活動一樣，一直以來的聯絡及合作是恆之有效。至於關閉車站及警方拘捕行動，就近月在港鐵發生的示威活動，警方有按相關機制與港鐵公司保持聯絡，至於調動列車、關閉車站會溝通，調動則由港鐵自行決定及安排。
近兩月示威活動中港鐵因應警方要求停車、關閉車站告示：
6月12日，因應警方要求，金鐘站曾於晚上八時半關閉，荃灣綫及港島綫來回方向的列車不停金鐘站。
7月21日，因應警方要求，元朗站於晚上11時55分關閉。
7月27日晚上7時許，因應警方要求，西鐵綫來回方向會安排特別列車在朗屏站接載乘客離開車站，其他列車不停朗屏站。
7月28晚上8時，因應警方要求，由現時起，港島綫列車服務只維持柴灣站至上環站，西營盤站、香港大學站和堅尼地城站列車服務暫停。
8月3日「旺角再遊行」，晚上11時港鐵宣布，因應警方要求，持續會有特別列車直接從油麻地及旺角站接載乘客離開該兩個車站。其他列車不停旺角及油麻地。
8月5日 晚上9時08分，因應警方要求，荃灣綫服務作出以下安排，特別安排列車到深水埗、長沙灣及荔枝角站，接載乘客離開；其他列車不停這三個站上落客。
8月10日，港鐵表示，因應警方要求，荃灣綫會持續安排列車到尖沙咀及佐敦站接載乘客離開，其他列車不停尖沙咀站及佐敦站。
8月11日，港鐵表示，因應警方要求，港島線來回方向現時持續安排特別列車接載乘客離開炮台山站；其他列車不停炮台山站。晚上10時半港鐵宣布，因應警方要求，荃灣線最新服務安排如下：持續安排列車到尖沙咀及佐敦站接載乘客離開，其他列車不停尖沙咀站及佐敦站。