【警方記者會】元朗站港鐵專列接載示威者　警：無參與調動　

前日（21日）晚上元朗西鐵站示威活動，港鐵安排專列列車在元朗站接載示威者。有人質疑港鐵「包庇暴力」、警方協助犯罪分子，東九龍總區高級警司傅逸婷表示，就星期三晚元朗西鐵站示威活動，警方沒有參與要求停站或提供專列的決定，當晚港鐵決定停站是港鐵的安排。至於近日大型示威中，港鐵多次因應警方要求停站或關閉港鐵站，記者問到安排會否難以疏散人群，傅逸婷表示，警方有按相關機制與港鐵公司保持聯絡，雙方會就調動列車、關閉車站溝通，而調動則由港鐵自行決定及安排。 香港01翻查資料，警方過去兩個月內，最少有八次要求港鐵作出車務調動。

前日（21日）晚上元朗西鐵站示威活動，港鐵安排專列列車在元朗站接載示威者。（資料圖片）

對於港鐵安排專列讓元朗港鐵站示威者離開，港鐵被指「包庇暴力」、警方協助犯罪分子，傅逸婷表示，就星期三晚元朗西鐵站示威活動，警方沒有參與要求停站或提供專列的決定，當晚港鐵決定停站是港鐵的安排，而警方一向與港鐵有溝通，確保警方能實施有效人群管理措施，至於警方行動部署，會考慮在場人數、行為等因素，再安排如何調配人手，重申警方盡量配合及協調港鐵要求，負責維持公眾秩序及安全，雙方會繼續緊密聯繫。被問到港鐵內常有違法行為，警方有否與港鐵加強溝通、合作，傅逸婷指，由於每天有數百萬港人乘搭港鐵，警方一向有與港鐵適當溝通。

警方會與港鐵緊密聯絡

過往兩個月公眾活動中，港鐵曾多次因應警方要求停站或關閉港鐵站，被問到會否難以疏散人群，傅逸婷表示，處理公眾活動時，警方會與港鐵緊密聯絡，確保能實施有效人群管理措施，警方在處理有關活動與過往大型人群管理活動一樣，一直以來的聯絡及合作是恆之有效。至於關閉車站及警方拘捕行動，就近月在港鐵發生的示威活動，警方有按相關機制與港鐵公司保持聯絡，至於調動列車、關閉車站會溝通，調動則由港鐵自行決定及安排。