【觀塘遊行】將軍澳居民斥港鐵封站為政府助攻　有市民指難論對錯

觀塘遊行獲發不反對通知書，遊行於下午1時半起步，港鐵卻早於中午12時暫停觀塘綫調景嶺站至彩虹站之間列車服務，九龍灣至藍田之間各車站封站，不少市民碰門釘，當中亦包括欲參加觀塘遊行的人士。有市民直斥港鐵封站之舉「荒謬至極」，譴責港鐵幫忙政府打壓市民的遊行自由。也有市民認為港鐵因過往的衝突事件，如721元朗事件，已備受譴責及投訴，難以評論今次封站之舉的對與錯，但認為安排不周，應提供接駁巴士協助乘客前往其他地區。

港鐵暫停觀塘綫部分車站服務，引起市民不滿。(黃偉民攝)

盧先生本想在調景嶺站乘港鐵前往觀塘參加遊行，結果港鐵封站，只好另覓方法出觀塘，或會選擇搭的士。他批評「好討厭，地鐵做埋啲咁衰嘅嘢！荒謬到極，遊行係市民權利，冇理由港鐵封晒啲路唔畀人行，唔畀人搭車，返工返屋企都唔畀，港鐵幫畀政府打壓市民權利。」

羅先生與朋友欲前往烏溪沙單車集訓，訓練時間由下午2時至5時，卻因港鐵封站未能前往九龍塘轉車往烏溪沙，其他交通工具亦不准單車登車，唯有等港鐵重開。兩人蓆地而坐打機，消磨時間，「冇車搭，真係得個等字，趕唔到唯有缺席」。

不過，亦有市民認為難以批評港鐵封站及停列車服務的對錯。陳小姐欲在調景嶺站回何文田住戶，因列車服務暫停而受到影響，因調景嶺無車直接前往何文田區，她只好乘搭巴士到旺角後，轉乘小巴前往何文田，「兜咗個大圈」。然而，由於曾發生721元朗事件，港鐵接獲不少人投訴，難以判斷港鐵今次的舉動是對或錯，但可以處理得更妥善，例如提供接駁巴士接載乘客。