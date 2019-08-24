葵荃青集會遊行改路線　警發不反對通知書　批兩地兩時段集會

有網民發起周日（8月25日）在荃葵青區遊行，原定警方就遊行發出反對通知書，僅批准荃灣公園的集會，下午警方會見記者，新界南總區警司（行動）韓婉君表示，警方及主辦單位於上訴委員會達成協議，更改集會及遊行路線，主辦單位取消上訴，而警方亦發出不反對通知書。

雙方經協商後，明日下午二時半至三時將於葵涌運動場進行第一次集會，下午三時至七時於荃灣公園中央廣場進行第二次集會，前往集會的路線為：葵福路（南行）行人路、沿小徑上德士古道與葵福路交界的行人天橋、橫過德士古道、楊屋道交界、楊屋道西行車路、左轉馬頭壩道西行車路、永順街西行車路，之後轉入荃灣公園，於五時至八時進行第二次集會。

警方指，原本集合地點為葵芳南巴士總站，現時轉到葵芳運動場，於葵福路以行人路替代車路，到達楊屋道後永順進入荃灣公園，警方認為替代路線比較合適及安全。警方呼籲激進示威人士於集會期間不要組織非法及暴力活動，警方期望主辦單位能協助警方確保活動能於和平情況下進行。問到警方為何現在才協商，韓婉君表示警方早前曾兩次與主辦方協商，但主辦方未能提供警方認為安全的遊行路線。被問到會否封地鐵站，警方指若情況混亂或有安排，但暫時未有封地鐵停駛或停站安排。