【觀塘遊行】智慧燈柱爆洩私隱恐慌　資科辦澄清供應商屬本地企業

昨日（24日）觀塘區遊行演變成大型衝突，其間有示威者將智慧燈柱破壞及拉倒，並取出燈柱內部分組件，有人上網查證組件資料，引起「監察」市民私隱的恐慌。政府資訊科技總監辦公室發言人凌晨2時50分發出新聞稿，澄清事件。

今日（25日）凌晨2時許，政府資訊科技總監辦公室發言人發出新聞稿澄清，指網上流傳相信是遭摧毀倒下的智慧燈柱內部分組件的圖片「BLE Locator Model: SPLD01」，實為智慧燈柱內的藍芽發射器，提供一個比全球定位系統（GPS）更準確的位置予市民及遊客使用，由物流及供應鏈多元技術研發中心研發，SPLD01代表「Smart Post Lands Department Model No 01」。

發言人又指，發射器上顯示的Ticktack Technology Limited（訊科系統有限公司）負責供應及安裝有關藍芽發射器，指訊科系統有限公司是一家本地小型企業，在2017年成立，是智慧燈柱項目的合約分銷商，其兩位股東/董事及所有員工皆為土生土長的香港人，而兩位股東/董事亦為智合工程有限公司（Joint Wisdom Engineering Limited）的股東，而智合工程有限公司也是一間本地公司，在過去十年一直是路政署的路燈維修合約分判商。