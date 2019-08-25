【觀塘遊行】麗晶花園保安拒黑衣人回家　居民再赴管業處問責

觀塘區遊行演變成衝突，麗晶花園周六（24日）下午突然變更密碼，拒絕身穿黑衣的居民回家，引起居民不滿，雨中圍堵管業處。經歷逾10小時爭論，警方介入下，使用胡椒噴霧並拘捕兩人。居民稍事休息，今早8時許再到管業處問責。負責人指保安沒有紀錄事件，更簿最後一項投訴是冷氣機滴水。

麗晶花園保安拒黑衣人回家，居民再赴管業處問責。（賴雯心攝）

麗晶花園居民不滿管業處因應觀塘遊行作出的安排，昨日下午4時起圍堵要求交代，直至今日凌晨3時許離開，早上8時再赴管業處問責。林先生希望管業處交代安排，「究竟噚日邊個去授權佢哋CUT密碼？邊個授權佢哋去開門（予警方）？邊個授權保安員唔俾著黑色衫嘅居民返入嚟麗晶花園呢？」但管業處一直未能解釋，保安亦沒有紀錄事件，最後一項紀錄是有關冷氣機滴水。

管業處負責人曾小姐表示，換密碼有發出通告，報警一事手上沒有資料，但停車場應有出入紀錄。

管業處職員展示日前張貼有關警員入村安排的告示。（賴雯心攝） 曾小姐展示日前張貼有關警員入村安排的告示，內容指任何政府執法部門或紀律部隊如警方、消防或醫護等要求進入屋苑範圍，除非因應法定許可文件要求協助、有罪案發生或居民要求協調，否則前線保安人員不會貿然讓他們進入。 告示又提到，如果管業處留意到有屋苑密碼被洩露，會即時更改密碼。

麗晶花園居民不滿管業處改密碼、拒黑衣人回家，管業處報警驅散人群，警方施放胡椒噴霧，兩名居民被捕。（資料圖片／羅君豪攝）

林先生講述昨晚情況，指晚上8時回家已見有人包圍管業處，據知下午3、4時已經開始問責，中途主任出來仍解答不了問題，居民等候直至晚上11時仍未有交代。與此同時警察駕車入村，包括一輛衝鋒車、兩輛豬籠車。警方後來打算離開，居民怒斥：「走啦，快啲走啦，唔好再留喺麗晶花園。」期間警員突然衝落車與街坊追逐，並拘捕兩人，及後再有一批防暴警進場，有街坊中胡椒噴霧，又拉起封鎖線，直至晚上12時多才離開。