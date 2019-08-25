【觀塘遊行】多支智慧型燈柱嚴重受損　鋸剩底部電線外露

昨日（24日）觀塘區發起遊行，遊行期間有示威者於九龍灣常悅街，鋸開智慧型燈柱。記者今早重返上址，發現至少三支智慧型燈柱受損，而兩條較靠近零碳天地的燈柱則嚴重受損，僅剩底部，電線外露，頂端已被膠帶包裹。 另外，昨日一度成為衝突現場的牛頭角警署，今早則大致清理完畢。

智慧型燈柱被雪糕筒及執鎖線包圍。（鄧詠中攝） 部份智慧型燈柱嚴重受損 記者今早到九龍灣常悅道查看，現場約有20條燈柱，至少三條受損，而兩條較近近零碳天地的燈柱損毀較嚴重，內部零件包括電線等散落一地。昨日被示威者鋸下的燈柱僅剩底部部份，被雪糕筒及執鎖線包圍，電線頂端部份以膠紙包裹，而其餘的燈柱則被噴漆塗鴉，貼上「監控來了」等字句，部份外殼鬆脫的燈柱以索帶固定。 牛頭角警署大致清理完畢 另外，牛頭角警署昨一度發生衝突，原被塗鴉的外牆今早已大致清理完畢，惟仍有部份噴跡於警署牆外，而「牛頭角警署」的字眼較早前已被拆除，牆上僅剩下釘痕，至今早亦未修復。

+ 3 + 2

智慧型燈柱被鋸剩底部，電線外露。（鄧詠中攝）

警署外設路障 電鋸拆燈柱

昨日有示威者到牛頭角警署的偉業街外設路障，與警方對峙，及後警方施放多枚催淚彈驅散示威者。另外，遊行期間有示威者以電鋸及繩索等工具，將至少五支智慧型燈柱損毀，並拆除燈柱內多個配件；及後在柱身貼上「拒絕監控」等字眼。

政府資訊科技總監林偉喬昨日（24日）出席電台節目時曾表示，智慧燈柱並非用作監察市民的天眼，只收集交通、氣象及環保等數據，並表示已停用人像拍攝功能。