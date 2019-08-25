【825荃葵青遊行】三警署現水馬陣　報案室落閘　壁報板遮私家車

反修訂《逃犯條例》風波持續，有網民發起今午（25日）於荃葵青區遊行，記者今早到沿遊行路線查佈防，葵涌警署外被兩米高的水馬陣包圍，報案室已落閘，部份停泊警署內的私家車以「壁報板」遮擋車身及車牌；而新界南總區警察總部亦見水馬陣，入口處更以大幅塑膠覆蓋；荃灣警署則有白布遮蓋停車場頂部。

中午1時許，葵芳站D出口有大批防暴警戒備。(賴雯心攝)

葵涌警署已落閘。（賴雯心攝） 葵涌警署落閘 「壁報板」遮擋車牌​ 記者今早到位於起點附近的葵涌警署查看，發現葵涌警署報案室已落閘，而警署外圍則被兩米高的水馬包圍，多輛警車停泊於警署內，平台位置又架設鐵絲網以及帳篷；部份於警署內停泊的私家車以壁報板遮擋車輛及車牌，及以膠紙張貼於玻璃上。另外，記者現場曾見有旅巴進出警署內。

新界南總區警察總部入口處亦以大型塑膠覆蓋。（賴雯心攝） 大型塑膠覆蓋入口處 位於荃灣的新界南總區警察總部亦有旅遊巴出入，門口已設置兩米高的水馬，另外入口處亦以大幅塑膠覆蓋；荃灣警署亦有水馬陣，停車場位置則有白布遮蓋頂部，

荃葵青區發起今午遊行

原訂於今日舉行的荃葵青區遊行，警方早前曾就遊行發出反對通知書，只批准荃灣公園的集會活動，發起人及後上訴，最終達成協議，更改遊行路線，由葵涌運動場作起點，經興盛路、德士古道行人天橋，再以荃灣公園為終點。

另外，港鐵今日（25日）宣布下午1時半起，荃灣綫葵芳站、荃灣站及西鐵綫荃灣西站會暫時關閉；荃灣綫列車不停葵芳站及荃灣站，以大窩口站為終點站；西鐵綫不停荃灣西站。中午1時許，大批防暴警在葵芳站D出口戒備。