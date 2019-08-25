【逃犯條例】拆局　港鐵周五晚拍板封站　周六早上始公布

一連兩日的觀塘及荃葵青遊行，港鐵都在遊行前數小時急宣布封站停駛。港鐵曾表示，「在與運輸及房屋局、運輸署及警方商討後，決定暫時停止在活動路段的鐵路服務，並關閉部分車站」。據了解，周五晚上，港鐵已決定封站，但在周六早上十時許，才通知公眾。而封站客觀效果是能「截斷」示威者打游擊式的示威模式，但當警方想作出驅散時，示威者也會「冇得走」。

昨日觀塘區遊行，觀塘綫多個車站因而封站及暫停列車服務，不少市民大為不滿。（資料圖片）

周六的觀塘遊行在下午一時許開始，港鐵在當日早上約十時半，宣布中午十二時起，關閉觀塘綫九龍灣至藍田站之間各車站，而彩虹站至調景嶺站之間，列車服務則暫停。

今日的荃葵青遊行在三時起步，在今早11時半，港鐵再宣布由一時半起，荃灣綫葵芳站、荃灣站及西鐵綫荃灣西站會暫時關閉、列車不停葵芳站及荃灣站，以大窩口站為終點站，及鐵綫不停荃灣西站。

封站決定引起爭議，港鐵曾表示，已就有關安排與運輸署及警方作出溝通。據了解，港鐵在周五曾跟運輸署、警方等政府部門開會，當時政府部門提供了周六日各區公眾活動的相關資料，但並無就封站的決定，提供任何意見。周五四時，警方的記者會上，仍呼籲遊行參加者使用港鐵站的指定出口前往現場。

直至周五晚上，港鐵作出了封站的決定，並通知了政府部門，但卻在十多小時後，即周六早上十時許，才向公眾公布有關的車務安排。今天公布封站的時間，也是在約兩小時前通知公眾。港鐵發言人解釋，如決定暫時停止相關路段的鐵路服務或關閉部分車站，會「適時」透過不同渠道通知乘客。

葵芳站今日下午亦封站，防暴警員出動趕走站內市民及傳媒。（歐嘉樂攝）

車務總監劉天成昨也發公開信表示，知道大家對這決定有不少疑問，也聽到一些人的批評，他指「這是一個不得已的決定」。他解釋，因示威者在車站內「破壞閉路電視鏡頭，隨意跨越及干擾出入閘機，任意啟動消防設備，阻礙列車運作，甚至破車站設施及塗鴉；對於上前勸阻的港鐵人員惡言相向，甚至威脅他們的人身安全」，對員工、其他乘客和鐵路設施安全造成嚴重影響，才作出有關決定。

封站過後，客觀效果是能「截斷」示威者打游擊式的示威模式，但也衍生另一問題，就是當警方想作出驅散時，示威者根本無法離開。消息指，警方在每次行動中，作出「拘捕」或「驅散」的決定，也有不同的考慮，包括會視乎示威者的人數、當時的行為、地點等因素作決定。假若需要作驅散時，示威者不能搭港鐵離開，根本「走唔到」時，也會令執法造成困難。