【825葵荃青遊行】水炮車首度出動　楊屋道向路障射水

反修訂《逃犯條例》風波持續，今日（25日）有市民發起荃葵青集會遊行，於下午2時半在葵涌運動場集合，3時起步，前往荃灣公園終點集合場地，路線已獲警方發出不反對通知書。今日下午有網民發現原停泊在粉嶺機動部隊總部的兩部「水炮車」（人群管理特別用途車），離開粉嶺開往大欖隧道方向。

下午2時許，網民拍得「水炮車」在元朗公路往屯門方向行駛，及至下午5時許，「水炮車」沿屯門公路行駛，途經深井嘉頓廠房對開，繼續駛向荃灣方向，有指同行有多輛衝鋒車及警車，及至下午5時半，「水炮車」到達荃灣麗城花園對開。同時，示威者正與警方在楊屋道對峙，警方舉黑旗，其後發於催淚彈。據了解，至5時40分，水炮車已到荃灣西鐵站迴旋處。

《南華早報》今（25日）引述警方消息指，倘若遊行的示威者手段趨於激烈，或會出動水炮車對付激進示威者。

示威者在玻璃窗寫上水炮車，提醒前線示威者注意安全。（王譯揚攝）

下午5時50分，裝甲車及「水炮車」抵楊屋道衝突現場，天橋上的示威者看到遠處的水炮車大為緊張，向地下前線示威者大叫「走呀」，然而前線無法聽見，樓上示威者在玻璃寫上「水炮車」及拍打玻璃提醒前線注意。下午約6時，「水炮車」由楊屋道駛入大河道，其上橋離開現場，其間「水炮車」一度向路障射水。惟約10分鐘後，「水炮車」又折返大河道，轉入楊屋道，與防暴警一同向示威者方向推進，下午6時半，「水炮車」經過楊屋道市政大樓。而裝甲車由楊屋道轉入大河道後，於下午6時許途經眾安街，並於下午6時45分抵達楊屋道。

晚上近7時，水炮車在德士古道清場，曾射水，其後在場戒備，及至晚上近7時半，一名指揮官向警員表示「大家做得好」，其後水炮車離開德士古道。

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兩個多月的反修例浪潮中，今日是水炮車首度現身衝突現場，上周日（18日）維園「流水式集會」，兩架水炮車曾在黃竹坑警校戒備，但集會大致和平散場，水炮車未有出動。而裝甲車曾於本月5日晚上至翌日凌晨的「全港大罷工」首度出動清場，兩架裝甲車旺角警署外戒備，其中一架曾沿彌敦道往尖沙咀方向進發。