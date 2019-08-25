【825荃葵青遊行】水炮車首上陣兩射水　荃灣「巡遊」威嚇示威者

警方斥資購入的「水炮車」終於出動！今日舉行的「荃葵青遊行集會」演變成激烈警民衝突，兩輛水炮車中午時分從粉嶺警察機動部隊總部出發，經元朗公路往屯門方向南下，於荃灣西港鐵站戒備。警方在楊屋道施放多枚催淚彈驅散無效後，兩輛水炮車在「銳武」裝甲車及大批防暴護送下，長驅直進楊屋道與大河道交界。水炮車首次現身，令現場陷入一片恐慌，大批原本留守馬路的示威者四散，商場內的市民亦不斷拍打窗，聲嘶力竭地叫示威者速逃。 水炮車出動約一個小時內，期間至少發射過兩次水炮，雖未有顏料，及沒射向人群，但水炮車所運用的「示威式巡遊」策略已帶來威嚇效果，水炮車所到之處都有防暴開路，並由速龍小隊負責拘捕，順利令大河道、楊屋道、德士古道一帶回復平靜。

自警方在本月11日向立法會議員及傳媒示範「水炮車」性能後，外界一持關注「水炮車」會何時出動，在反修例示威現場清場。事實上，上周日(18日)民陣發起「流水式維園集會」期間，兩輛水炮車被發現在黃竹坑香港警察學院內戒備，雖然當日入夜後金鐘爆發零星衝突，但水炮車始終沒有出動，令出動水炮車清場消息一直只樓梯響。

與示威者一街之隔戒備

據《香港01》了解，水炮車自完成測試後，每當有遊行集會舉行時，都會隨時候命出發，而今日舉行的「荃葵青遊行集會」亦不例外。下午2時許，兩輛原停泊在粉嶺機動部隊總部的水炮車現身元朗公路，往屯門方向行駛，約5時許，有網民拍下影片，見到水炮車途經深井嘉頓廠房對開，由多輛衝鋒車及警車護送下駛往向荃灣方向，約半小時後，「水炮車」抵達荃灣麗城花園，之後再駛往荃灣西鐵站迴旋處隨時候命，與當時正爆發激烈警民衝突的楊屋道只有一街之隔。

所到之處氣氛緊張

約下午5時許，示威者與防暴警在楊屋道對峙，有人向警方投擲汽油彈及雜物，警方多次勸告無效施放多枚催淚彈驅散群眾，雖然現場煙硝四起，但示威者仍未有離開。未幾，約下午5時52分，兩輛水炮車在「銳武」裝甲車及防暴警開路下，徐徐駛入大河道與楊屋道交界，現場氣氛頓時變得緊張，示威現場陷入一片惶恐，有躲在商場高處的市民不斷拍打窗戶，及在窗上寫「水炮車」等字句，提醒示威者趕快離去。

在水炮車「壓境」下，示威者立即四散，其中一輛水炮車駛到大河道雅麗珊社區中心外向示威者設備的水馬路障發射第一支水炮，水馬未有倒下。水炮車之後由警車陪同下，在荃灣一帶「示威式巡遊」，先在大河道北迴施處「U-turn」重返楊屋道，並於嘉民達力中心附近發射第二支水炮，至晚上7時許於德士古道戒備。

根據《香港01》記者現場所見，「水炮車」全程出動約1個多小時，雖未見有噴射顏料，及向人群發射，但警方所運用的策略已帶來威嚇效果，水炮車所到之處都有防暴開路並推進防線，示威者往往都不敢硬碰逃離馬路，而速龍小隊就負責衝前，制服及拘捕示威者，至晚上近7時半，楊屋道一帶已順利清場，示威者改往二坡坊及眾安街一帶聚集。

須助理處長（行動）批准才可出動

警方早前斥資1,660萬元購買三輛俗稱「水炮車」的「人群管理特別用途車」，上月底完成路面測試。保安局副局長區志光曾強調，警方要在助理處長（行動）批准下才可出動水炮車、使用時會使用最低程度武力等。而現場指揮人員、官階不低於總警司階級，亦可因應實際現場情況，請求調配水炮車。

而警方曾多次在例行記者會上表示，水炮車會在三個條件之一下出動，包括公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞，或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通。