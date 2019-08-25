【825荃葵青遊行】重組開槍經過　同袍被追打跌倒　EU向天開一槍

荃葵青遊行演變為激烈衝突，水炮車壓境清場過後，示威者四散各區，惟仍有一班示威者留守荃灣，轉戰橫巷。他們在曾發生懷疑「福建幫」白衣人斬人事件的大陂坊、二陂坊及眾安街一帶，大肆破壞，食肆、麻雀館被毀。十數名穿防具軍裝警員出動驅散，被大批示威者持棍狀物追打，有警員後退時失足倒地，三警舉槍指向示威者，其中有人向天開一槍示警。

警員擎槍瞄向示威者。（李澤彤攝）

二陂坊白衣人斬人案現場 示威者毀壞商舖

晚上7時許，部分示威者退入眾安街、二陂坊一帶，大批示威者在二陂坊用鐵通敲打商鋪鐵閘、撬閘，包括中元節文化協會、一品雞煲、源記火鍋雞煲、聯發麻雀館等，其間有人大叫：「你陀地呢？」、「斬人都斬得咁開心！」部分商舖成功被撬開鐵閘後，他們打破玻璃門。

示威者長棍揮向警員

綜合現場片段，晚上約8時，數名示威者在眾安街打爛一部警車，兩名警員下車驅趕，另有十多名警員持圓盾及警棍的軍裝及便衣警員，由另一端眾安街跑向沙咀道交界驅散示威者，並在十字路口戒備，其間示威者再度集合，有人叫警員「走呀」，警員未有離開。數十名示威者走向警員，部分持行山杖、雨傘等長棍，其間一名示威者率先以長棍揮向警員，警員上前以圓盾擋格，雙方一湧而上。

同袍跌倒警員舉槍 男子跪地：唔好開呀！

由於雙方人數懸殊，約十名警員被數十示威者追打，節節後退，在沙咀道大新銀行對開，至少兩名警員跌倒。一名警員拔出左輪手槍舉向天，現場傳出疑似槍聲，其後最少三名警員舉起左右手槍指向人群，示威者後退。一名無任何防具的男子跪地，請求警員：「唔好呀！唔好開呀！」遭一名擎槍警員上前踢向其下半身。

現場市民追問警員為何開槍，記者亦追問警員為何開槍指向記者，其間警員躲入名逸居樓梯間，防暴警到場增援，並保護開槍警員。

警方確認開一槍

晚上約8時50分，警方新界南總區（刑事）警司梁國榮表示，正了解情況，未掌握最準確資料，警員在生命受到威脅情況下，有軍裝警員開槍。初步了解，有示威者向商店惡意破壞，其間有示威者用武器向警員施襲，有5名警員受傷送院。警方指，未清楚有多少名警員曾拔槍及使用甚麼子彈，但如果拔槍相信是自己的配槍。

消息指，一名衝鋒隊警員曾舉0.38吋口徑左輪手槍，向天開一槍作警示。