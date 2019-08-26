【825荃葵青遊行】向天開槍相隔近20小時　警封鎖沙咀道搜彈頭

最後更新日期：
逃犯條例修訂爭議發展至地區遊行衝突，荃葵青遊行入夜激發成巷戰，昨（25日）一名警員在沙咀道向天開一槍示警，多名警員擎槍指向示威者及記者。事隔超過半日，警方今下午封鎖四條行車線，沙咀道來回地毯式搜索彈頭。
警方封鎖四條行車線，沙咀道來回地毯式搜索彈殼。（賴雯心攝）
警方在草叢搜索，暫未有發現，僅檢獲防暴護鏡。（賴雯心攝）
荃葵青遊行入夜演變成巷戰，昨晚（25日）數名警員在沙咀道與示威者激烈打鬥，寡不敵眾下一名警員向天開一槍示警，多名警員擎槍指向示威者及記者。事隔超過半日，警方今下午3時封鎖四條行車線，沙咀道來回地毯式搜索彈殼。
警員每兩米一隊，搜索草叢、路邊石壆、坑渠、行人路等，暫未有發現，僅檢獲防暴護鏡。搜索半小時後在德海街收隊上車離開。
昨晚約8時，數名示威者在眾安街打爛一部警車，兩名警員下車驅趕，另有十多名警員持圓盾及警棍的軍裝及便衣警員，由另一端眾安街跑向沙咀道交界驅散示威者。期間一名示威者率先以長棍揮向警員，警員上前以圓盾擋格，雙方人數懸殊，警員被示威者追打，到沙咀道大新銀行對開至少兩名警員跌倒。一名警員拔出左輪手槍舉向天，現場傳出疑似槍聲，其後最少三名警員舉起左右手槍指向人群，示威者後退。
荃葵青遊行演變成巷戰，一名警員在沙咀道向天開一槍示警，多名警員擎槍指向示威者及記者。（資料圖片）