【825荃葵青遊行】向天開槍相隔近20小時　警封鎖沙咀道搜彈頭

逃犯條例修訂爭議發展至地區遊行衝突，荃葵青遊行入夜激發成巷戰，昨（25日）一名警員在沙咀道向天開一槍示警，多名警員擎槍指向示威者及記者。事隔超過半日，警方今下午封鎖四條行車線，沙咀道來回地毯式搜索彈頭。

警方在草叢搜索，暫未有發現，僅檢獲防暴護鏡。（賴雯心攝）

荃葵青遊行入夜演變成巷戰，昨晚（25日）數名警員在沙咀道與示威者激烈打鬥，寡不敵眾下一名警員向天開一槍示警，多名警員擎槍指向示威者及記者。事隔超過半日，警方今下午3時封鎖四條行車線，沙咀道來回地毯式搜索彈殼。

警員每兩米一隊，搜索草叢、路邊石壆、坑渠、行人路等，暫未有發現，僅檢獲防暴護鏡。搜索半小時後在德海街收隊上車離開。