【荃葵青遊行】12歲升中男童被捕　副校盼盡早返學：畀返我哋教

昨日荃葵青遊行再度爆發衝突，事件中共41人受傷，36人被捕，當中年齡最小的被捕人士僅得12歲。嶺南衡怡纪念中學副校長今午確認，該名12歲男童為該校的升中一新生，目前男童已聯繫家長，並有律師陪同協助。副校長又表示，現時男童需暫時告假，又希望社會各界可給予他機會，盼望男童「（經過）噚日一晚（之後）就可以離開警署，聽日後日就可以返學！」

校方確認12歲男童屬新生。（陳淑霞攝） 校方確認男童屬新生 家長已代告假 嶺南衡怡纪念中學副校長關國康，今午確認該名12歲男童為學校的升中一新生，昨日男童被捕的消息於社交媒體上被轉載，有人聯絡學校老師，他們於晚上約十時得悉消息後，便立即聯絡男童家長。關副校指，接觸男童父母時對方已到達警署，並已聯絡律師協助，當時家長表示替男童感到擔心，同時為該名男童告假。

副校盼望男童：聽日後日就可以返學

關副校表示，男童8月14日開始上校內的「升中銜接課程」，課程主要為升讀中一的新生，熟悉學校的校規、各科課程以及認識課外活動，他指課程原定於本周三結束，現時男童將暫時告假。他又表示，今午已有社工到警署支援家長，男童暫時尚未保釋，惟盼望男童「（經過）噚日一晚（之後）就可以離開警署，聽日後日就可以返學！」

昨日事件中多人被捕。（資料圖片） 望社會各方面給予機會 副校續指，預計男童被捕後會感到十分驚慌，「對一個12歲小朋友嚟講會好驚！」他希望社會向方面可給予機會男童回校上課，「睇見佢年紀咁細，希望可以畀個機會佢！」校方關注男童的心理狀況，若男童獲釋後將為其提供心理協助輔導，若有需要將會安排家訪等等。若最後男童不獲控告，「畀返我地（學校）去教」。 副校長指，自六月開始社會上便有此類事件，有提醒學生參與公眾活動時先得到家長同意，並要注意個人人身安全；另外，他又提醒同學表達意見需要守法並互相尊重，「不論你支持又好，唔支持又好，學校融納不同意見」！

已向學生及家長交代事件

關副校又表示，校內有部份學生已得悉事件，為免同學私底下互相猜疑，學校已向中一生說明事件，但未有公告男童姓名以保護學生。另外，他又指現時中一生尚未分班，學生尚未得悉自己班的同學，以便男童將來可融入學校。

關副校又指，今早校方已安排社工及心理學家等協助有需要的同學，同學反應未見太大，較多為擔心男童的情。男童又指，有部份家長曾詢問情況，校方亦已通知家長情況，但亦未有公開男童的姓名及資料。

一名12歲男童於荃葵青示威被捕，消息指他涉非法集結。（陳淑霞攝）

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在今日的例行記者會中表示，在昨晚在楊屋道一帶掃蕩行動時，其中一名被捕人士12歲，小朋友被拘捕時，警方最關注其福祉問題，所以值日官即時聯絡其父母，其父親到警署，在其父及律師陪同下進行警誡及落口供。男童聲稱患病，該病與遊行活動無關，之後送院治療，目前仍留醫。

男童涉「非法集結」被捕

昨日晚上七時許，荃灣楊屋道、荃立坊附近，有防暴警將該名男童帶至一角包圍,下令其蹲下並以索帶將其手部綁起。據了解，男童涉「非法集結」被捕。