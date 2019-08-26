【觀塘遊行】發起人、糾察被捕兩未成年　劉穎匡獲釋﹕拘捕不合理

上周六觀塘遊行中，有個別示威者與警方爆發衝突，亦有示威者鋸斷及拉倒智慧燈柱。當晚6時許，發起人劉穎匡宣佈遊行結束後，他與糾察合共17人，在九龍麵粉廠對開涉嫌非法集結被捕，當中兩名女糾察未成年。劉穎匡等人先被押至觀塘警署，其後再被押往新屋嶺拘留，46小時後獲准保釋離開。劉穎匡指拘捕時他與糾察正運送大聲公等物資離開，認為拘捕不合理，但指警方在拘留過程中表現客氣。

遊行發起人劉穎匡（紅圈示）亦被捕。 （資料圖片）

上周六（24日）傍晚6時15分，主辦方宣布觀塘遊行結束後，劉頴匡與9男8女同行糾察及義工，沿海濱道運送大聲公及橫額等遊行物資離開，惟至九龍麵粉廠對開時被警方截查，並以涉嫌非法集結被捕。劉穎匡指出，其中兩名女糾察未成年，其中一人是17歲，她們被捕後不久已因身體不適而送院。

警調查是否牽涉拉倒智慧燈柱

今日（26日）下午5時45分，劉穎匡率先在新屋嶺扣留中心獲准保釋離開。他表示，警方以涉嫌非法集結將他們被捕，原因與他們在九龍灣站內協助示威者回家無關，而是與觀塘、九龍灣發生衝突及有示威者拉倒智慧燈柱有關，警方可能調查有無成員或糾察牽涉其中。他指當時剛宣佈遊行結束，與糾察正運送大聲公等物資離開，便被警方拘捕。

轉往新屋嶺扣留 警未有解釋原因

他們被警方拘捕後，被押往觀塘警署內扣查，部分糾察因身體不適而送院。完成所有拘捕的手續及程序後，眾人伏在檯面上休息。至凌晨3、4時，警方突然將他們叫醒，要求他們收拾行裝，準備離開警署。他們與其他在觀塘被捕人士，合共16人登上警車後，始有警員透露是送往新屋嶺扣留中心，但沒有解釋「轉場」的原因。被困在新屋嶺其間，他們有石床及毛毯休息。被扣留46小時後，劉是首個獲准保釋離開的人。

劉頴匡與9男8女同行糾察及義工，沿海濱道運送大聲公及橫額等遊行物資離開時被捕。(資料圖片)

劉穎匡認為拘捕嚇倒其他遊行申請人

劉穎匡表示，他與糾察相信自己無犯罪，拘捕完全不合理，「無啦啦困咗我哋46小時」，其間他們沒有作出反抗，而警方表現出奇地客氣，相信他們知道拘捕是不正確。至於警方日後會否亦拘捕其他相關遊行申請人，劉指絕對有機會。他又指，他過去申請數次遊行，更被黑勢力向寓所淋紅油，現時警方拘捕他及十多名糾察，他們全部是做義工，「係無辜嘅小朋友，我覺得對佢哋唔好意思，對佢哋屋企人唔好意思。義務幫手搞遊行都無辜被拘留46小時，呢樣嘢會嚇到唔好咁多人以後申請呢啲遊行，呢個絕對唔係大家樂見嘅事情。」

他認為警方知道拘捕是毫無邏輯可言，而警員言談間似乎沒有足夠證據控告他們。而日後會否再申請遊行，劉指仍要與律師溝通，案件仍在調查中，不知道會否落案控告，待他整頓好後，會與律師再商量案件，再決定日後會否有其他集會、遊行行動。