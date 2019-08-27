【逃犯條例】警深水埗清場失子彈　PTU地毯式搜索　市民發現尋回

修例風波發展至今不時發生地區衝突，昨晚（26日）示威者在深水埗警署外聚集，以鐳射筆照射警署外牆，高叫口號聲援被捕人士，警方午夜清場並帶走數人。警方今早封鎖欽州街地毯式搜索，尋找一名警員執勤時遺失子彈，一名市民發現子彈報案，經調查後證實屬遺失點三八口徑子彈，案件交由東九龍總區人員跟進調查。

警方地毯式搜索深水埗一帶主要街道，疑尋找子彈。（黃偉民攝）

早上約10時，大批警員突然封鎖欽州街，組成人鏈地毯式搜索，消息指正搜尋子彈。警方仔細搜索地面、坑渠，又翻摷垃圾桶，巴士站頭底也不放過。

警方：警員遺失一發點三八口徑的子彈

警方指，昨(26日)晚，一名隸屬東九龍總區行動應變部隊警務人員在深水埗欽州街一帶執勤期間意外遺失一發點三八口徑的子彈。警方接獲彈藥遺失事件的報告後，立即展開調查及到現場搜尋。人員其後接獲市民報案，指於欽州街及長沙灣道交界拾獲一發子彈，經確認後為人員遺失的一發點三八口徑子彈。案件現交由東九龍總區人員跟進調查。警方重申，警隊就裝備的保管及使用有嚴格的規定。警方會繼續就有關事件作出跟進。

據了解，警方昨晚在深水埗的驅散行動中，一名警員因快速上彈器撞鬆了，子彈從上彈器內散開，他將子彈放回袋內，後來有一粒子彈跌了在地上，今早在欽洲街近長沙灣道被市民發現報警。

修例風波發展至今不時發生地區衝突，昨晚（26日）約10時，深水埗警署外突然有半百示威者聚集，部份人手持鐳射筆照射警署外牆，更高叫口號聲援被捕人士。示威者又在深水埗欽州街和汝州街交界用鐵馬築起路障，往西九龍長廊方向一條行車線受阻，車輛無法通過。至午夜警方清場，嘉頓公司外大批防暴持長盾湧入欽州街，警署內亦有大批持圓盾及警棍的警員衝出包抄，同時亦有速龍小隊支援。

長沙灣社區發展力量社區主任李文浩憶述凌晨1時許，有急救員向他們表示警方查詢途人：「有冇見到我哋嘅嘢？」李後來面對同樣查詢，反問是否遺失警棍時，獲警員回覆「唔係！」惟不願透露遺失甚麼物品。據他觀察，警方曾要求清潔工先不要清理路障，待他們搜索後才清理，而警員主要在西九龍中心門外用電筒找失物。