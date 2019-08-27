【警方記者會】新屋嶺人士被捕時受傷　18人無律師陪同下錄口供

811尖沙咀、銅鑼灣衝突中，被捕人士被帶往於新屋嶺拘留所，有指警方懷疑於拘留所內濫用武力，導致被捕人士骨折，及被捕人會見律師受阻，警方今日於記者會上回應有關指控。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，當晚新屋嶺拘留所54名被捕人士中，有18人並沒有要求見律師，又指根據經驗，這個並非「好唔正常的情況」。警察公共關係科高級警司江永祥表示，當晚有1人現場送院，5人到達新屋嶺要求看醫生，大部分被捕人士均輕傷，並指「所有傷勢是送去新屋嶺之前有」。

新屋嶺主管確認傷勢由拘捕時受傷

有指懷疑有被捕人士帶往新屋嶺拘留所後，被警方濫用暴力導致骨折。江永祥指8月11日當晚，新屋嶺當晚警方處理超過50名來自銅鑼灣及尖沙咀被捕人士，當中約30人要求看醫生，大部分被捕人士均輕傷，包括擦傷、紅腫等，6名人士骨折，其中1人現場送院，5人到達新屋嶺要求看醫生。

江永祥指，到達新屋嶺後，主管及督導人員確認被捕人士身分，並了解被捕人士有否醫療、律師等方面需要。主管確認部分人士到達提出看醫生，同時確認傷勢於拘捕時所傷，「所有傷勢是送去新屋嶺之前有」，主管確認當時並沒有接獲毆打投訴。他又指根據片段所見，有個別被捕人士反抗、掙扎相當激烈，亦有警方受傷。

被捕人士較多救護車有限制

被問到即時送院的被捕人士的傷勢，為何懷疑遭警方拘捕導致門牙爆裂的男子血流披面，仍需要到達新屋嶺才獲送院。江永祥指當晚被捕人士較多，警方同時亦要確保被捕人士保安問題，「有無可能任何傷勢都可以即時叫救護車呢？」他相信救護車亦有限制，又舉例說假設有30人需要去醫院，起碼需要10至20輛白車，但很多情況下「我哋有無咁樣的能力呢？」當被捕人士有流血情況，同事會即場進行急救治療，再由被捕人士有否提出需要送院，「傷勢究竟有幾重是由被捕人士自己講，唔係話從電視畫面或者從一張相我哋可以評估到，如果唔係我哋唔洗睇醫生啦。」

江永祥續指，由於當晚人數眾多，需時安排救護車，警方根據傷勢輕重分流，並指大部分疑犯只是輕傷，沒有表面傷勢，認為警方沒有延誤送院，「我哋又唔係專業醫務人員，主要聼佢話，佢話想睇，我哋就安排」。被問到警方為何未能即時判斷被捕人士是否骨折，江永祥表示不作出任何揣測，「骨折可能好明顯斷或可能裂痕不算太嚴重」，同事沒有充足醫務知識，只會根據被捕人士所講。

54人被捕 18人無見律師

有指新屋嶺被捕人士會見律師時受阻，江永祥指，警方會向羈留人士發出通知書，全面解釋被捕人士權利，再逐一詢問是否需要律師。當日有義務律師到達新屋嶺，但被捕人數眾多、地方有限，而警方希望盡量安排當事人能與律師單對單見面，經考慮後，警方安排部分被捕人與以小組會面形式見律師，強調當日由於需要安排時間會見，沒有存在故意留難，而當被捕人士需要警司警誡口供，警方必定會等律師到場。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，當日54人被捕，其中36人有會見律師，18人並沒有見律師。李桂華指，會見律師是犯人的權利，但法例要求並非每次見面均需要律師在場才可錄取口供，而根據經驗，這個並非「好唔正常的情況」，只是取決於對方的選擇，相信對方就是否需要法律代表陪同，已經考慮得很清楚。若被捕人士沒有律師電話在手，警方亦會提供律師名冊供選擇。江永祥補充，新屋嶺當晚超過50名被捕人士，沒有確實數字最後究竟有多少人聘請律師。