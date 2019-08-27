【觀塘遊行】被鋸斷智慧燈柱已重新安裝　三個「冬甩」暫消失

剛過去的星期六（24日）觀塘遊行中，有示威者用電鋸將常悅道其中一枝智慧燈柱鋸斷，燈柱更被「解剖」，發現燈柱部分配件懷疑來自內地供應商。現場所見，有關位置已安裝新的燈柱，惟燈柱上三個「冬甩」智能裝置暫時消失了，只剩下LED燈照明。

有關位置已安裝新的燈柱，惟燈柱上三個「冬甩」智能裝置消失。（陳浩然攝）

早前觀塘至九龍灣一帶被安裝50支智慧燈柱，以收集交通、氣象及空氣質素共三項城市數據，惟燈柱惹起公眾對人臉識別功能、私穩等問題關注，觀塘遊行當日，九龍灣常悅道的20支智慧燈柱受到不同程度破壞，包括一支燈柱被整支鋸斷，另有19支被強行打開。記者重返現場觀察，發現被鋸斷燈柱位置，已重新安裝燈柱，惟柱身明顯較其他智慧燈柱幼，燈柱上亦沒有三個俗稱「冬甩」的全景攝影機、Wi-Fi、交通探測器及空氣質素感應器，底部則有黑色膠布封上，常怡道7枝智慧燈柱，有3枝沒有亮著，底部蓋掩則有索帶鎖著，附近其他普通燈柱，懷疑供電受影響，亦未有亮著。

資科辦：仍在詳細檢查中

政府資訊科技總監辦公室回覆指，相關的智慧燈柱仍在詳細檢查中。而據了解，其中一支被整個鋸斷的智慧燈柱，已在原位裝嵌一支新燈柱，以提供照明。其餘燈柱因被拆開，則暫時用膠布包好，確保安全。

當日有示威者拆毀智慧燈柱後，發現一個型號為「SPLD01」的零件。（資料圖片） 當日有示威者拆毀智慧燈柱後，發現一個型號為「SPLD01」的零件，製造商為TickTack Tech（訊科系統），其後網上有傳該公司和一家叫上海三思的內地公司有關，亦有指上海三思曾參與內地的「天網」監控工程。本地供應商訊科系統（TickTack Technology）表示，有鑑於公司董事之家人及僱員受到人身安全威脅，及公眾對公司之項目、服務有疑慮，決定完成支援現時已安裝的50支燈柱之相關工作後，停止供應及安裝香港特區政府之智慧燈柱項目的其他智能裝置。

楊偉雄：香港創科最黑暗的一日

政府早前公布「多功能智慧燈柱試驗計劃」，在四個人流車流較多的地區，三年內分階段安裝合共約400支智慧燈柱。項目於6月展開，九龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心率先啟用50支智慧燈柱，其餘三區為中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔，以及尖沙咀，每支燈柱造價14萬元。創新及科技局長楊偉雄昨日昨在政府跨部門記者會上表示，燈柱被鋸當日是「香港創科最黑暗的一日」。

觀塘遊行當日，有示威者用膠紙將智慧燈柱遮蓋，甚至出動電鋸強行打開燈柱電箱，從燈柱中取下的配件。其後，示威者以「扯大纜」方式拉倒燈柱。