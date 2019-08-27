【逃犯條例】示威者連續第四晚聚集深水埗　警午夜清場押走數人

反修訂《逃犯條例》的風波不斷，示威者連續第四晚在深水埗警署外聚集，要求釋放被捕人士。踏入今日（28日）午夜，逾百防暴警察及速龍小隊衝出清場，有人被警員以索帶綁手制服，最少4人被押上警車帶走。

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【01:20】現場剩下數十名示威者，大致平靜。

【00:47】警員清場後登上警車離開，但大批示威者不滿警員拒絕社工陪同懷疑未夠18歲的青年，不停指罵警員「有冇良心」，警車駛走後，現場示威者仍未完全散去。

【00:40】部分人被截查後放行；另三名男子則被押上警車帶走，有社工指他們當中有人未滿18歲，要求陪同卻被警員拒絕，十分不滿；其他人則表示警方記者會上，口口聲聲可陪同未夠18歲人士，呼問：「記者會係咪廢呀？」

【00:30】該名被制服的藍衫男遭警員帶走，他稱：「我唔知發生咩事囉，我落嚟飲啤酒咋！」

【00:17】逾百防暴警察及速龍小隊，衝往欽州街及鴨寮街等，進行清場行動，示威者四散走避，最少數名青年在鴨寮街被截停；亦有一名身穿藍衫男子，被警員用索帶反綁雙手制服，坐於地上。

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【00:10】有示威者用雪糕筒等雜物，阻塞近欽州街一邊長沙灣道，交通受阻。

【00:03】在場有示威者一度為去留而爭執，最後達成共識，一切以安全為首，握手言和。

【23:55】有示威者用路邊垃圾筒及雪糕筒等雜物，阻礙近鴨寮街一邊欽州街口；一名手拖行李篋的「單車男」在警署外徘徊，不斷炮轟警方「一班畜牲，完全唔聽人講」及高呼要「炸佢（警方）」。

【23:38】警方高舉藍旗，指示威者正進行非法集結，警告盡快離開，否則將會採取適當武力進行清場，並提醒附近住戶關窗。

【23:00】現場消息指，基隆街有人從大廈高空擲物，示威者不滿指罵。

【22:50】警方發出警告，指欽州街及基隆街人群可能已干犯非法集結，而用鐳射光照射亦可能觸犯「襲警」及「阻差辦公」。

【22:00】深水埗警署外行人天橋開始有示威者聚集，至少數十人在天橋上叫口號「皇天擊殺」、「後果自負」、「光復香港 時代革命」等等。部份示威者用鐳射筆照射警署外牆，警署內平台，有警員在黃色屏障後觀察，並用大光燈反照射橋上群眾。

現場有糖水店負責人向示威者免費派糖水，以示支持，亦有人派發啤酒，有示威者高呼「光復深水埗 糖水革命」及「光復深水埗 啤酒革命」，暫未見有人堵路，示威者主要在警署對出行路人眾集。