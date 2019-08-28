【逃犯條例】深水埗甜品店派糖水予示威者　老闆：希望大家安全

近月逃犯修訂條例爭議引發連場示威衝突，昨（27日）晚又有不少示威者聚集在深水埗警署門外，示威、堵路或進行野貓式行動。而深水埗區一間甜品店就特地為示威者提供糖水打氣。

90後甜品店老闆表示，自六月起一直留意有關逃犯修訂條例的新聞，工餘時亦會參與遊行表達訴求。近月示威有遍地開花之勢，老闆自少居住的深水埗，更成為其中一個抗爭熱點。

響應「食糖水」活動 為示威者打氣

他眼見近期區內警民衝突不斷、催淚彈橫飛、不少示威者受傷被捕，坦言非常心痛。他直言，警方許多行動皆不合理，「好似七月十四燒街衣，點解要用咁多催淚彈驅散普通街坊？」。而他留意到網絡常不時有人提議舉行「食糖水」活動，恰巧自己亦經營甜品店，故特地準備大量糖水免費派予街坊及示威者，以響應活動及為示威者加油，更希望示威者可以安全地示威。

示威者連續第四晚聚集深水埗。（陳永武攝）