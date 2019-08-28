【逃犯條例】巴士CCTV惹收音疑雲　01fact check九巴僅司機位收音

九巴、新巴及城巴車廂閉路電視惹有收音功能疑雲。今日(28日)，有網民於Facebook群組發帖文，上傳一張照片，聲稱九巴及城巴應警方要求，於巴士車廂內安裝閉路電視，且閉路電視有收音功能。《香港01》翻查資料發現，兩間巴士公司自2013年便於車廂內安裝閉路電視。而車廂內閉路電廂是否能收音，除了司機位置的閉路電視有收音功能，其他閉路電視不具收音功能。

有網民今日於Facebook群組發帖文，上傳一張照片，聲稱九巴及城巴應警方要求，於巴士車廂內安裝閉路電視，且閉路電視有收音功能。（網上截圖）

《香港01》記者翻查資料，去年九巴多次發生車廂內發現刺針的事件，當時九巴公司指，九巴於2013年進行車廂閉路電視系統試驗計劃，2015年開始正式為車隊陸續安裝閉路電視系統，九巴所有新購置的巴士，備有9個鏡頭的閉路電視系統定為常規配置。即九巴車廂內的閉路電視並非是反修例風波後始安裝。

車廂內只有司機頭頂位閉路電視可收音

至於閉路電視是否有收音功能，九巴回應指，車廂內除了司機頭頂位的閉路電視有收音功能外，其他閉路電視沒有收音功能。司機位閉路電視能收音的目的是，當有乘客騷擾車長時，可錄下雙方對話，以便日後調查及跟進。另外，車廂外的閉路電視中，安裝在車頭位置的閉路電視可收音，目的是用於當發生交通意外時，靠現場環境來判斷涉事車輛有否響安。

九巴司機位置的閉路電視可收音。（資料圖片）

至於城巴車廂閉路電視有否收音功能，城巴職工會理事長許漢傑透露，自7、8年前開始，新購入的巴士一落地便已安裝閉路電視，車上有4至7個鏡頭，據他所知，除了司機位置的閉路電視，公司出過通告指有收音功能外，沒有聽講過車廂內其他閉路電視有收音功能。