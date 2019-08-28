【麗晶花園】屋苑突改密碼風波　800居民逼爆大會　提三大訴求

麗晶花園於824觀塘區遊行期間突然變更密碼，身穿黑衣的居民回家被拒進入，逾百居民圍堵管業處，防暴警察到場並曾使用胡椒噴霧，兩名街坊被捕。今晚（28日）麗晶花園舉行居民大會，約800名住戶參與。管理公司強調，因職員受襲而報案。惟遭管理員踢爆，當時警員稱有人打爆玻璃，惟管理員與管理公司聯絡不果下被逼放行。管理公司轉口指是「誤會」，但玻璃窗被撬與爆玻璃無異，遭住戶指斥「一個誤會令兩個街坊被捕」。 居民大會進行約三小時，住戶提出三大訴求，包括業委會主席下台、管業處助理副總經理辭職，成立業主立案法團，「三大訴求，決一不可」！

晚上8時半， 麗晶花園舉行居民大會，數百名居民出席，居民情緒高漲，要求管理公司及業委會解釋更改密碼事件，現場高呼：「麗晶有瑞安，居民好不安」口號。

管業處：824接業主投訴密碼外洩

管業處助理總經理蘇先生表示，座談會主題「更改大門密碼事宜」，昨日發信予住戶。他指8月24日更改碼的臨時措施，當日早上管業處收到業戶的投訴，指屋苑大門密碼外洩，為保障各住戶安全，管業處與部分業委溝通，同日下午即時停止使用大廈密碼，保留大廈門匙及智能卡，就改動隨後收到不少住戶的表達不滿，認為安排不周，十分不便，為此歸納住達意見及業戶出入的需要，同日黃昏重設回原有密碼及恢復使用門禁系統。就事件管業處承認安排有改善空間，令住戶感到不便及困擾，實有不足之處，管業處會汲取經驗，致力為麗晶住戶提供更完善服務。

蘇先生表示，住戶發言需要登記資料，例如單位或身份證等，以便管業處有紀錄，每人發言五分鐘，惟遭在場住戶質疑及責罵，涉及私隱等。

大會出現約60名「無證」保安 居民憂為警察

住戶要求保安先向業主交代，現場有60人在無業主同意及不知情下進入屋苑原因，該批人士無職員證及保安公司的身份確認。蘇先生回應指，今日安排了約60名外判保安維持會場秩序，費用更管理費支出。

住戶追問，有管業處李小姐指，該批外判管理員是業委會及管理公司在無文件簽訂下聘用，現在指要管理費支出的理據何在，蘇先生指，所有業主大會均有增加人手的安排，粗略估計現場有800人以上，有需要有工作人員維持秩序，本身編制人手無法應付目前人流。外判保安由兩間保安公司提供，其中一間早有工作證，另一間在約8時已補回工作證。

但住戶質疑因8月24日管業處安排失當，造成兩名住戶被捕及是次居民大會，不滿因此要支付外判保安費用，現場高呼「罷交管理費」。有住戶亦質疑該批「無證」保安一度不回應住戶身份查詢，令人懷疑是警員。蘇先生承諾外判保安開支不會在管理費中收取。

居民質問業委會主席潘生生，會否就監管管理公司不足負責任，主席承認管理公司瑞安有不足，又指會於業委會討論有關問題，並向高層反映，未有回應自己會否負責任。

住戶高呼:「麗晶有瑞安，居民好不安。」（余睿菁攝）

管業處：保安查黑衣人住戶證為個人主意

蘇先生強調，管業處於824當日並無指示保安或管理員不准黑衣人進入，只要是住戶無論穿甚麼衣服均可進入。當日管業處增力了5名保安，其中一名在惠康「更亭」當值，其中一名保安員曾向黑衣人查看住戶證，但主管即時澄清，是該名保安個人的主意，管業處不曾給任何指示。但其說法立即遭到住戶反駁，他當時在現場，有一名坐在「更亭」的禿頭保安，禿頭保安不准住戶進入屋苑，其後一名身材肥胖的女保安到場，她要求每名住戶出示住戶證證明身份：「你點解要講大話！」

管業處助理總經理蘇先生。（余睿菁攝）

蘇先生表示，8月16日有一張通告，關於執法部門、救護車出入及居民安全事宜，在8月22日管業處與保安部分進行會議，詳細講解內容。在8月24日上午接獲住戶投訴，指有一名保安站在郵筒位置，他解釋是當日增加了日及夜各5名保安，但管業處無指示保安站出屋苑範圍外，造成居民恐慌，蘇即時致電保安部要求解釋，並向保安部主管言明，增加的人手不是阻止任何人進出，而是當發生不愉快事件時，維持村內秩序。在當日亦在與保安公司的群組中發布有關訊息，同時他致電南方保安公司經理，保安只是維持一般的秩序，做法不變，增加人手是在發生事時，協助街坊。

管業處蘇先生於824當日未有到麗晶花園現場處理事件，亦無上級或同級到場，被住戶質疑因其失職造成麗晶花園一片混亂及兩名住戶被捕。屋苑業委會主席潘進源表示，當日不在麗晶花園，但已透過在場的業委黃先生向住戶表示，如有需要可提供協助。但潘被指「完完全全消失」是失職。

管業處：職員太忙無紀錄警車出入

被問到當日誰報警、為何有兩架警方豬籠車及一架衝鋒車入場，更有防暴警察及速龍小隊，蘇先生表示無法回答警員的派員及車輛安排。他指，當晚7時至7時半，管業經理趙先生向住戶講解改密碼原因，晚上7時半，兩次遭一名居民擲物，趙感到壓力，同事就此報警。亦有管理員接獲很多住戶投訴指嘈吵，有住戶報警。晚上9時許，同事因為無法去廁所，同時外圍有二、三百多人包圍，所以第二次報警，並要求救護車到場。晚上11時20分警方及救護車仍未到場，於是致電九龍灣消防局求助，要求派出救護車。及至晚上11時33分，管業處外有群眾「開咪」指「管業處已被包圍，限制你15分鐘內出嚟，否則會攻入管理處」，他指有錄音。晚上11時45分，警員及白車到場，至晩上11時55分，職員登上救護車離開，警員上警車開車離開，其後才發生不愉快事件，有街坊被捕。

住戶指斤蘇「講大話」，住戶無講攻入管理處的言論，並指職員答允5分鐘後出來，但等了四小時職員無出來交代。住戶稱救護車離開後，警車才到場。蘇承認職員太忙錄而無記錄警車進出，承認職員失職。

管理員與高層現身對質 聯絡管業處無果 被逼予警進入

當晚在9座現場的管理員柯先生現身居民大會與蘇先生對質，直認人手不及調配無紀錄警車出入，但曾致電聯絡管業處確認是否有人報警無果，警員指有人受傷及打爆玻璃，所以「焗住畀佢（警方）入嚟」。第一次警車到場時，就他所見無任何人刻意破壞任何設施，但有相當大的噪音。

住居：一個誤會令兩個街坊被捕！

蘇先生回應指，當時同事曾匯報一個趟窗被人撬開，文件遭推倒地上。趙先生被襲擊，位同事在管理處內等待救援，他們受驚，感到不適，前後門及玻璃被拍打，一個玻璃門打開，誤會了遭人打破。他堅稱無說謊，鎖上的趟窗遭撬開，「文件好危險」。住居直斥：「一個誤會令兩個街坊被捕！」要求蘇先生道歉，但蘇堅持只是講述事實：「個窗畀人撬開，但同爆玻璃係冇分別。」

按預定措施更改密碼 蘇：咪有責任就係另外一件事

蘇先生曾指職員趙先生被掟硬物，但住戶指目擊為紙巾，蘇先生指趙先生被擲物兩次為事實，但說是硬物是由於未掌握所以資訊，事件已進入司法程序，不會再補充。他指，當日近中午，有住戶指有密碼外洩的情況，趙先生向他請示更改密碼，他將更改措施的相關通告在一個有部分業委的Whatsapp群組發布，但大部分人無回應，於是管業處自己決定按8月16日的通告按預定措施更改密碼，造成住戶不便致歉，他稱會為安排負責，「係我負責，但係咪有責任就係另外一件事」。蘇解釋，只與部分業委溝通，是因為無一個群組與所有業委溝通，他不會公開曾通知哪些業委。

屋苑業委會主席潘進源。（余睿菁攝）

住戶將成立業主立案法團

有住居三十多年的第一代住戶表示，多年來要求成立業主立案法團，但遭到屋苑業委會主席潘進源反對。潘反駁指「成立業主立案法團唔係我一個人話事，而蘇則指成立法團是業主的權理，管理公司是中立、無意見。住戶稱，是次居民大會後一群有心人會開始成立法團的程序。

管理公司代表鞠躬道歉 業委主席承諾開會提撤換管理公司

蘇指，根據住戶提供的網上資料，麗晶花園有20座大廈的密碼在Telegram上被洩漏，所以更改密碼。他一度應住戶要求鞠躬道歉。住戶詢問潘是否滿意瑞安物業管理表現，會否要求撤換管公司，潘稱不能自己決定，會召開業主委員會並提出撤換要求，他認為管理公司做法有不足，但拒回應在監管上自己是否有責任。

居民提三大訴求

居住22座的郭小姐表示，她由出生住在麗晶花園第一座細單位，目前住在22座大單位，「同麗晶一齊大」，她指業潘為委會主席合法代表，但當晚她臨時作為代表，她認為潘主席不適合做代表，蘇經理不適合做管業經理，並要求瑞安協助成立業主立案法團。

居民大會在晚上約11時結束，住戶提出三大訴求，包括業委會主席潘進源下台、管業處助理副總經理蘇冠成辭職，成立業主立案法團，「三大訴求，決一不可」！