東涌男子墮樓亡　多名街坊叫口號時發現報警

男事主疑在大廈天台躍下。(讀者提供圖片)

昨日(28日)晚上10時左右，大嶼山東涌滿東邨滿順樓，據報有一名男子從高處墮下，跌落大廈對開地面。救護員趕至為事主檢查，惜現場證實不治。警方調查後得悉，死者姓郭(58歲)，警方於現場檢獲遺書，初步調查相信事主從上址天台墮下，事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。案件列作「有人從高處墮下」跟進。消息稱，不排除有人因生活問題感到不快。據知，由於事發時有多名街坊向窗向大叫「光復香港、時代革命」等口號，因此有不少人同時目擊事件，而警方亦接獲多名人士報案。

此外，昨午5時許，中環永吉街18至20號一大廈，有一名女子在其中一層徘徊，對面大廈辦公室職員發現報案。惟救援人員到場前，該名女子已倒卧於大廈平台，懷疑從高處墮下。救護員將昏迷的女事主，送往瑪麗醫院搶救，惟最終被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，女死者34歲，姓陳。初步調查相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。