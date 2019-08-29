【逃犯條例】大埔連儂隧道遭潑糞　臭氣沖天　街坊無奈自行清理

修例風波發展超過80日，市民利用連儂牆形式在各區以便條貼、繪畫等方式表達意見，其中以大埔火車站對開隧道規模最大。今早（29日）有途人發現，大埔連儂隧道物資站遭潑糞，臭氣沖天。

大埔連儂隧道物資站遭潑糞，臭氣沖天。（鄧詠中攝）

+ 6 + 5 + 4

各區連儂牆遍地開花，市民以便條貼、繪畫等方式表達對政府修訂《逃犯條例》的意見，其中以大埔火車站對開隧道規模最大。今早（29日）有途人發現，大埔連儂隧道物資站遭潑糞，臭氣沖天，未知何人所為。

街坊Amanda表示網上得悉事件後「即刻衝落嚟（連儂隧道）」。她知道不時有人掉煙蒂，而連儂隧道非首次被潑液體，「尿都試過，（之前）好臭，但唔係今次咁樣」，近日較少人故意到場挑釁。她直言「預料到（此情況）」，「我答你好嬲，（啲人）之後又嚟整你，各有各做囉。」續稱食環人員不時到場清潔，惟不會掃走物資。至於會否就事件報警，她無奈道：「報警有咩用呢？」

台灣男子獨自前來視察，鼓勵香港人加油。（鄧詠中攝） 獨自由台灣來港數天的男子到連儂隧道拍攝，直言亦擔心自身安全，「看看這邊狀況，帶回台灣，讓台灣人知道」，又鼓勵：「香港加油！」 何小姐指，今早碰巧經過，直斥涉事人士行為「仆街」，「掉啲咁嘅嘢，（隧道）唔屬於佢！」對於近日多區連儂牆發生襲擊或刑毀事件，感到「無奈同嬲。」有女街坊認為涉事者「冇腦」，「好玩唔玩，點解要咁樣，我唔明白。」近乎每天均會經過隧道的女街坊指，不會特別擔心，認為「平常心」面對。

除了大埔連儂隧道，葵青區議員梁錦威及黃潤達的辦事處一個月內四度遭刑毀，包括兩次潑糞及兩次撕紙。昨（28日）梁錦威接獲保安通知，辦事處大門及門鎖位置有糞，門口又擺放一批祭品包點。