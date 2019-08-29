兩非華裔漢佐敦襲擊民陣召集人岑子杰　警方現場掃指模搜證

民陣召集人岑子杰遇襲。今日(29日)下午12時54分，岑子杰與朋友在佐敦德興街一餐廳用膳時，突遭兩名持棍及長刀的非華裔男子襲擊，其姓羅年約40歲的朋友上前保護他，羅男手受傷，清醒由救護車送院治理。

據了解，岑子杰一行五人於餐廳用饍，約半小時後，有兩人手持壘球棍及鐵通，進入餐廳打人，施襲過程約10至20秒，其後兇徒跑岀餐廳轉右往佐敦道，上了一輛私家車逃走。

事發後，警方接報到場，重案組人員到涉事餐廳調查，鑑證科人員於店內掃手指模、檢走單據，作全面調查，職員亦在場協助警方調查，案件暫列「襲擊致造成身體傷害」處理，交由油尖警區反三合會行動組跟進。

事發時有女人大叫「救命」

餐廳對面商場立信大廈看更表示，事發時聽到街上有女人叫「救命」，之後岀去查看，見到有人往佐敦道方向跑，惟速度太快未能清楚看到對方國籍或外貌，相信餐廳內的人報警，其後白車到達。他引述街坊稱，有兩人入餐廳打人，之後上貨van逃走。

商場一間鞋店的負責人表示，事發時看到一名年約六十歲的女人叫救命，相信對方是食客及負責報警，「佢仲走番入去叫人唔好打，幾勇呀！」

重案組人員到涉事餐廳調查。（余睿菁攝）

警方於今日下午4點舉行的例行記者會上回應岑子杰及其友人遇襲事件，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，今午岑子杰與男友人於佐敦一間餐廳午膳期間，其間兩名戴口罩的男子突然出現，以棒球棍攻擊岑友人，兩名疑犯其後離開餐廳失去蹤影。警方收到999報案後很快到達現場，警方嘗試但未能追蹤疑犯，現時案件由油尖警區調查隊跟進，警方譴責針對無辜市民的暴力行為，據手上資料，警方事前未有收到情報，否則警方會妥善處理，江指現時網上有不同平台或資訊平台，但警方今件中案件未有收到情報，稱如果有人計劃向任何人進行襲擊，有時警方未必能收到相關情報，但警方會盡力調查案件。

江永祥表示，警員接報短時間到場，並跟進掃蕩，但未能尋獲施襲者，他們的目的是調查方向，現階段不適合測動機為何，警方對任何針對無辜市民的違法及暴力行為會嚴肅跟進，希望將違法者繩之於法。