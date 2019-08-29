【警方記者會】1662警、親友被起底針對幼稚園小孩　警：行為鄙劣

自《逃犯條例》修訂爭議引發連場警民衝突，有人將警員資料作「起底」於網上張貼，警方網絡安全及科技罪案調查科進行調查，至今19人涉及有關案件被捕。警方指現時針對警員及家屬的惡意起底及網上欺凌行為，發展至針對小朋友甚至幼稚園小朋友，有人將警員子女相片及學校資料等放上網，警方指行為極之鄙劣，警方人事部與教育局密切聯繫，亦定立相關處理機制，如有警員子女受欺凌或不公平對待，教育局有現行渠道可供同事投訴。

1662警及親友被起底 警拘19人

今日警方記者會中，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方留意到針對警員及家屬的惡意起底及網上欺凌行為，現時發展至針對小朋友，甚至幼稚園小朋友的惡意行為，包括聲稱淋油、伏擊等惡意人身攻擊行為。江永祥指警方嚴厲譴責不負責任、毫無道德底線的行為，會嚴肅跟進每個案件。另外由6月至今，經主動調查及警員報告，警方共發現1662名警員及親友的資料被不當公開，有人煽動他人進行違法行為，包括刑事恐嚇、惡意滋擾，甚至非法使用他們的資料借貸等。

江永祥指自7月2日，警方拘15男4女，年齡介乎由16至42歲，另外昨日接獲自個人私隱專員轉介的608個案件，包括警員及市民被惡意起底的個案，網絡安全及科技罪案調查科已接手調查，必定嚴肅跟進。

江永祥指警方對針對警員子女的恐嚇、威脅行為相當關注。（孔繁栩攝）

警方聯繫教育局 現行渠道可作投訴

另外因應即將開學，江永祥指警方對針對警員子女的恐嚇、威脅行為相當關注，有個別人士將警員子女相片及學校資料等放上網，行為極之鄙劣，警方人事部與教育局密切聯繫，亦定立相關處理機制，如有警員子女受欺凌或不公平對待，教育局有現行渠道可供同事投訴，另外警方人事部亦建立機制，同事如有問題可通知人事部向教育局反映。

江永祥又指子女受威脅，難免令同事工作上有壓力，警察心理服務課於這段期間進行講座及製作小冊子，建議同事如何處理情況。江永祥指希望開學後沒有類似事件發生，如有警方定會嚴肅跟進，又指廣大市民都會相信教育專業行業人士會適當處理事件，無論校方、校長及老師均有責任確保校園安全，江又指看不到騷擾警察子女與任何所謂祟高訴求有關。