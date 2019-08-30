【警方記者會】否認大拘捕為震懾831示威　警：禁遊行負責任決定

警方禁止831遊行及集會，民陣宣佈明日遊行集會取消。除了禁止831遊行，警方今日亦進行大搜捕，拘捕多名社運領袖，包括眾志黃之鋒、周庭、香港民族黨前召集人陳浩天、立法會議員鄭松泰等。 今日在警方例行記者會上，有記者問及有人質疑警方在831前夕高調地作出拘捕行動，是想震懾港人不敢上街遊行，警察公共關係科總警司謝振中稱，有關指控是「完全錯誤」，今日的拘捕無任何暗示。 至於為何禁止831遊行，港島總區指揮官郭柏聰指，過去兩星期暴力升溫很快，有青年人覺得明日會是死線，所以警方作出負責任態度禁止遊行集會，籲港人「君子慎其獨」，要知道自己是否置身於法網之內。

港島總區指揮官郭柏聰表示，警方禁止明日民陣的集會，是作出負責任的決定。（余睿菁攝）

今日下午的記者會上不少記者就今日多名社運領袖被捕及警方禁止831遊行集會的事宜進行提問。

禁止831遊行集會 警方：警作出負責任決定

港島總區指揮官郭柏聰表示，警方禁止明日民陣的集會，是作出負責任的決定，以保障市民人身及財產安全。郭指，過去的示威中，有示威者曾用致命武器包括汽油彈、腐蝕性液體、煙霧餅、汽槍等襲擊警察，情報顯示有激進示威者使用弓箭、打魚槍、電槍、用火藥推動的釘槍，意圖製造粉塵爆炸，甚至用航拍機攻擊地面人士。而過去兩星期暴力升溫很快，有青年人覺得明日會是死線，所以警方作出負責任態度禁止遊行集會，郭柏聰指，這是一個不容易的決定，希望市民守法，「君子慎其獨」，要知道自己是否置身於法網之內。

警稱明日有足夠人手控制場面

警方稱因擔心混亂情況發生而拒絕明日遊行，有記者提問，若明日情況更加混亂，是否代表警方判斷失誤，變相剝奪和平遊行、集會的自由，郭柏聰表示相關講法錯誤，因警方的部署一定有預防的考慮，如覺得明日是高危、可能會有大規模犯罪場面，警方有責任預防場面發生，當事情真的發生了，警方會有足夠人手控制場面，會作出適當的介入，盡快執法將混亂停止。

明日是相對「高危的日子」 不望市民刻意違法或挑釁警方

至於警方明日的佈防，郭柏聰表示網上已有很多煽動文章，包括「出來行街」、「維園賞花」等，最重要是大家要知道法例要求，「置身於被禁止的集會遊行已經是違法」。至於網上有人稱宗教遊行不需通知，郭柏聰指，《公安條例》只豁免宗教名義進行集會，遊行不並包括在內，因此主辦人士需要通知警方，警方會因應當時環境執法。

警方執法客觀 市民要清楚「究竟你落條街做乜」

被問及市民明日能否「行街」，郭柏聰表示過去兩個月曾出現這情況，相信大家都思考過，究竟過百人在一個地方出現、大家同樣的目的，甚至做一些粗暴、過界、暴力的行為，反問這個活動是否合法，因有時候警方不能界定對方的身分、目的，但郭柏聰認為警方「執法客觀」，又認為市民自己會有一個客觀了解「究竟你落條街做乜」，指警方絕對不是影響市民出外做任何活動的自由，但市民應該知道明日是相對「高危的日子」，不希望市民刻意違法或挑釁警方，「警方無辦法之中的辦法一定要執法」，即使不是即時執法，亦會適時執法。

警察公共關係科總警司謝振中則表示，警方是政治中立，作出拘捕時不會考慮對方的背景或政治立場。（余睿菁攝）

反修例持續至今已兩個多月，警方拘捕逾900人，今日在831前夕，多名社運領袖被捕，被問到警方今日高調地作出拘捕，會否刺激明日更多人非法集會，郭柏聰表示警方會監察及評估有否暴力人士乘機上街作非法行為，持續收集情報，會有足夠人手及裝備應付突發情況，強調「無論今日發生甚麼事，均與警方的計劃無關」。

謝振中否認831刻意作大規模、高調拘捕

記者會上有記者問警方是否刻意於831前作大規模、高調拘捕，以震懾市民不再上街，警察公共關係科總警司謝振中回應指，拘捕時間不受任何調查影響，當警方有足夠證據，便會拘捕，謝稱有關指控是「完全錯誤」，今日的拘捕無任何暗示，希望公眾不會被轉移視線。謝振中又強調，警方是政治中立，作出拘捕時不會考慮對方的背景或政治立場。

警隊政治中立 有足夠證據就會拘捕

謝振中續指，過去兩個月香港每周都有大型、小型遊行，「基本上作出拘捕的日子，與遊行的日子係無任何關係，如果我每一個拘捕，都需要就住每一個遊行之前定之後拘捕，我諗我哋嘅拘捕會非常之混亂及難做」，他指社會所有人都應該記清一個事實，「犯法其實係犯法，有足夠證據就會拘捕」，又指「大家搵唔同的原因幫佢地搵藉口，我就唔同意」。

今日是自本月6日警方每日舉行例行記者會以來，首次有消防處人員出席。（余睿菁攝）

記者會內容持續更新：

【1805】而對於昨晚深水埗有片段拍得，一名男子被防暴警員要求後退「你係咪唔走？」，男子稱「行緊啦！你見唔X到呀？」，防暴警員稱「嚟丫！」，男子回應「走緊呀，嚟乜嘢呀！醒少少呀」，其後被防暴警員要求查看身份證，其後拉住男子，雙方一度有推撞，江回應指警方已不停呼籲和平人士離開，「果個人係咪後退緊，或故意後退得慢啲，同同事距離做到咁短甚至零距離，真係要問佢自己先知」，江指根據自己看過的片段，同事當時向前行時，有一個人士「同事覺得佢唔想離開」，同事上前其間有激動情況，同事控制其情緒後最後無拘捕他。江指既然當時社區秩序受影響，警方作出足夠呼籲和平人士離開，希望大家與警方合作。

示威人士使用汽油彈、煙霧彈或其他危險品，陳慶勇指汽油彈會做成火警危險，一旦火勢蔓延到附近樓宇會做成嚴重傷亡，另外有危險品有類別會對皮膚或呼吸道做成刺激，呼籲示威人士不要使用危險品。

【1800】警方因擔心混亂情況發生而拒絕明日遊行，被問到如果明日情況更加混亂，是否代表警方判斷失誤，變相剝奪和平遊行、集會的自由，郭表示講法錯誤，因為警方部署中一定有預防的考慮，如覺得明日是高危、可能會有大規模犯罪場面，警方責任預防活動發生，過程得到上訴委員會接納意見，當發生事情警方會有足夠人手控制場面，會作出適當的介入，盡快執法將混亂停止。

有人指出遭警方性侵犯，江指社會有不健康的近月社會有不健康的氣氛，有很多匿名、不願意挺身而出的投訴出現，他們可以說得很嚴重，對於這樣嚴重的指控，「如果我哋仲願意接受完全躲藏口罩、面具，令相關執法單位完全無機會調查，只會令世界大亂」，呼籲若任何人有如此嚴重的指控，希望對方挺身而出，方便跟進及調查，警方否定指控，是因為有關指控完全沒有理據支持，警方理所當然否定。

【1745】被問到市民明日能否「行街」，郭柏聰表示過去兩個月曾出現這情況，相信大家都思考過，究竟過百人在一個地方出現、大家同樣的目的，甚至做一些粗暴、過界、暴力的行為，反問這個活動是否合法，甚至有時候警方不能界定對方的身分、目的，但認為警方「執法客觀」，必定會看相稱性及合理性，又認為市民自己會有一個客觀了解「究竟你落條街做乜」，指警方絕對不是影響市民出外做任何活動的自由，但市民應該知道明日是相對「高危的日子」，不希望市民刻意違法或挑釁警方，「警方無辦法之中的辦法一定要執法」，即使不是即時執法，亦會適時執法。

【1735】被問到明天是否穿著黑衫，於遮打花園至中聯辦出現，均有機會犯法，警方是否宵禁，郭柏聰指「著黑衫絕對無違法，在場都有人著黑衫」，警方會看明日有否人士刻意違法，不只於街上出現，但如以辯解掩飾自己違法是不能容忍，警方會作出行動。而對於會否同著前線警員「君子慎其獨」，郭柏聰指作為做人原則放諸四海皆通。

【1730】被問到警方拘捕社運領袖是否打壓、威嚇示威者明日不要出來遊行，警方有否考慮過拘捕會激發更多人出來。謝振中表示，警方是執法者，所有拘捕、檢控工作是「睇證據」，警方一直就近兩月事件與律政司商討、搜證、調查，當有足夠證據，警方就會作出檢控，是一向的「大原則」，他指過去兩個月香港每周都有大型、小型遊行，「基本上作出拘捕的日子，與遊行的日子係無任何關係，如果我每一個拘捕，都需要就著每一個遊行之前定之後拘捕，我諗我哋嘅拘捕會非常之混亂及難做」，他指社會所有人都應該記清一個事實，「犯法其實係犯法，有足夠證據就會拘捕」，又指「大家搵唔同的原因幫佢地搵藉口，我就唔同意」，他指警隊是一個政治中立的組織，貫徹始終承諾，任何人於大型活動犯法，警方必定會追究，只是做回承諾的事情。

【1719】今日多名人士涉不同罪名被捕，被問到會否再有其他拘捕行動，謝振中指不方便交代，否則會令在逃人士逃避被拘捕。至於警方明日的佈防，郭柏聰表示網上已經有很多煽動文章，包括「出來行街」、「維園賞花」等，最重要是大家要知道法例要求，「置身於被禁止的集會遊行已經是違法」，警方會有足夠人手、資源，用相應對策令安排盡善盡美。

江永祥表示，7月初至今，網絡安全及科技罪案調查科已拘捕15男4女，年齡介乎16至40歲，涉嫌「不誠實使用電腦」、「詐騙」等。

對於今日拘捕行動會否令市民明日會「行出街」表達不滿聲音，郭柏聰指今日拘捕的案件全為經過調查、經過搜證，某些案件已經過律政署意見及已上法庭，郭指行動是經過周詳調查，希望市民可以明白，又指警方過去對遊行示威採取理順態度，明日情況有所不同，由警方經驗見到，過去兩星期暴力升溫很快，有青年人覺得明日會是死線，所以警方作出負責任態度禁止遊行集會，指這非容易決定，希望市民守法，「君子慎其獨」，希望市民要知道自己是否置身於法網之內。

【1715】記者會上有記者再追問昨晚深水埗警署外，有警員向在場市民指「又拉多咗幾個」，相關警員的言語會否存在挑釁問題，江永祥指警員日常與市民接觸很頻繁，同事要因應場面決定語氣、說話大小聲及堅定程度等，江指昨晚於深水埗附近有人向警署投擲磚塊及使用暴力，驅散過程中警方難免要較肯定、用堅定語氣叫大家離開，希望回復社區秩序。而對於警方有否需要宣布拘捕多少人，江指聽不到實際說話語氣，「可能都係話畀大家聽宜家作出拘捕希望大家離開，呢個都係溝通一種方法」。

【1710】被問到警方今日高調地作出拘捕，會否刺激明日更多人非法集會，郭柏聰表示警方會監察及評估有否暴力人士乘機上街作非法行為，警方持續收集情報，警方會有足夠人手及裝備應付突發情況，強調「無論今日發生甚麼事，均與警方的計劃無關」。

謝振中則表示，警方是政治中立，作出拘捕時不會考慮對方的背景或政治立場，因此拘捕行動不涉及「吸引更多人上街」，強調警方公正處理事件。

【1705】被問及上周日於大窩口港鐵站，有片段拍得有居民被防暴警截查時被推下樓梯，再問他「關唔關事」，另外黃大仙有市民被要求下跪搜身，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，於8月25日大窩口事件，當時有同事於附近工作，警車停下時有示威者用鐳射光照射警員，警員於是前往源頭追捕示威者，有示威者走到大窩口港鐵站附近，警方於大窩口站截查部分人士進行查問，當時有部分人士情緒激動及有爭扎、身體碰撞，江永祥指有看過相關片段，有人跌落地下，他指不明為何人士要作出爭扎，而警方調查後亦讓人士離開。

另外江又指於不同渠道，包括網上見到有人呼籲以「食糖水、宵夜為由」，「尤其唔知為乜，就聲稱食糖水、宵夜，喺一啲地方聚眾生事，如果一般市民去食糖水、宵夜應該唔會帶磚頭、鐳射槍，「尋晚真係有人向警署投擲磚塊」，他指警方迫不得已進行驅散及拘捕，是為回復社會秩序，但有人故意靠近警員，作出挑釁行為，包括講粗口、照射鐳射光等，江指行為是無謂，對現場氣氛無好處，指其目的顯然而見是為了挑釁，過程中難免有身體碰撞。

【1655】被問到警方於831前進行大搜捕，是否想震攝市民不再上街，警察公共關係科總警司謝振中表示過去兩個多月暴力示威及襲擊行為，警方拘捕超過900人，除即時拘捕後警方就不同日子事件一直有跟進，包括6月21及26日包圍警總、7月1日衝擊立法會、7月21日元朗西鐵站及上環、8月13日機場等暴力事件，警方一直進行調查，及與律政司聯繫了解案件進度，警方原則為一有足夠證據就作出拘捕，調查進度及拘捕行動日子沒有關係，亦不會因周末經常有公眾活動而影響警方調查及拘捕的時間，謝振中指大家不要失去焦點，「犯法就是犯法，有人犯法警方就要作出拘捕」，謝振中指被捕人士肯定包括不同政見及背景人士，請大家不要為違法人士找藉口開脫，警方就事件會採取中立態度，就暴力違法行為追究到底。

【1650】被問到警方是否刻意於831前作大規模、高調拘捕，謝振中回應指，拘捕時間不受任何調查影響，當警方有足夠證據，便會拘捕，有關指控是「完全錯誤」，今日的拘捕無任何暗示，希望公眾不會被轉移視線，「當有人犯法，警方會將他繩之於法，警方只是執法。」

觀塘遊行申請人劉頴匡於社交網站表示，智慧燈柱被塗上了特殊螢光物料，警察要求被捕者接受紫外光燈測試。江永祥表示沒有相關資料，強調任何人破壞公物需要負上刑責。

【1643】另外近日警隊收到自稱女性被捕人士，指被捕後受警員強姦及非禮等說法，張寶月指警方強烈否認，警方處理被捕人士時有嚴格規範，確保被捕人的權利受全面保障，另外會保護受害人身份及及防止受害人再次受到傷害，警方會安排同性警員，在有合理私隱環境下向受害人進行調查，盡快落口供減低尷尬，亦會介紹由非政府機構提供的危機轉介服務，令他們得到適切支援，而只要不對調查及司法公正做成阻礙，警方會容許受害人由一名合適人士陪同進行調查。張寶月呼籲任何人如受性暴力對待，必須盡快報案，讓警方將涉案人士拘捕。

【1640】被問及陳浩天最新情況，謝振中表示昨日於機場將其拘捕，現時他被警方扣留調查中，未能交代其被捕情況。

網上流傳有警員於醫院受到醫護人員不禮貌對待，江永祥表示，暫時未能確認事件是否屬實，但的確有警員需要於醫院工作，但如早前提過「一個良好工作關係必然有互向尊重，以禮相待工作關係必然會良好」，而警方及醫院有機制，若醫護人員覺得警員有問題，雙方可透過機制交換意見。

被問到警方是否刻意拘捕年輕社運人士，港島總區指揮官郭柏聰表示，今日的被捕人士與已經發生案件有關，警方會再搜集情報作風險評估，而警方行動部署不會針對任何人士，而是針對究竟明日哪個地點會發生罪案，提醒市民不要以身試法。

【1635】家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月交代有關校園欺凌事件，警方關注近月發生的社會紛爭及衝突影響學生及教職員情緒，開學後學生間可能因政見不同而引起校園欺凌或暴力事件，留意到有網上言論針對警員家屬或子女，威脅作欺凌行為，張寶月重申警方不能容忍行為發生。張寶月指警隊有117名學校聯絡主任，與全港各中學保持聯繫，如發生刑事成分案件，學校聯絡主任會將案件交由刑事調查隊調查。另外如有緊急情況，張寶月呼籲家長可致電999求助。

張寶月又指於網上平台，有言論明言要攻擊警員家屬及子女，稱其為「狗」、「狗乸」、「狗仔狗女」，又鼓吹人士分工，用不同武器攻擊警員家屬及子女。警方人事部與教育局密切聯繫，亦定立相關處理機制，如有警員家屬子女受欺凌，可向人事部職員關係科反映，及轉介教局作跟進。

校園欺凌問題一直存在，警方特意安排支援，被問到警方子女是否有特權，張寶月指網上有言論針對警察子女，因此有關指引希望能情緒上、福利上對警察子女作出支援。

【1625】警察公共關係科總警司謝振中表示，昨晚10時半，過百人於沙田警署聚集，事件中拘捕一名21歲男子，其身上藏有鐳射槍，管有攻擊性武器；另一名被捕的15歲女童，涉違反兒童保護令，今早提堂。至晚上11時，深水埗警署外有過百名示威者聚集，警方於晚上11時45分驅散，行動中18人被拘捕，包括14男4女，年齡介乎13至41歲，部分人身上藏有鐳射槍、行山杖，眾人涉嫌「刑事毀壞」、「藏有攻擊性武器」、「非法集結」等罪名被拘捕。至凌晨12時，新界南衝鋒隊警員返回警署期間，遭兩名示威者用鐳射槍照射，一名警員眼睛感不適，當場拘捕兩名24歲的男女，兩人涉嫌「意圖犯罪而襲擊或襲警」，兩人獲准保釋。

謝振中表示，警方由昨晚至今日再拘捕7人，包括6月21日包圍警察總部案件，拘捕1男1女，年齡均為22歲，涉嫌「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、一項「組織未經批准集結」及一項「明知而參與未經批准集結」罪；7月1日破壞立法會案件，拘捕兩名女子，涉嫌「串謀刑事毀壞」與「進入或逗留會議廳範圍」；7月13日上水非法集結案件，拘捕一名28歲男子，涉嫌襲擊警；7月14日沙田新城市案件，拘捕一名31歲涉嫌「阻礙警務人員執行職務」；7月21日元朗襲擊事件，58歲男子涉嫌「參與暴動」。

謝振中表示，根據服務表現承諾「999」回應時間，港島及九龍平均回應時間是9分鐘，新界是15分鐘。今年6月有188宗求助案件未達標，7月有220宗，8月截止29日有324宗，整體佔報案數字很細百分比，證明警隊面對暴力份子仍然謹守崗位。

【1620】消防處副消防總長（總部）陳慶勇表示，於近日示威及聚眾活動中，示威人士於香港不同地區進行佔路，尤其快閃佔路，令多處主要幹路被嚴重堵塞，影響消防處緊急服務，消防處提供滅火及救護服務爭分奪秒，延誤可能令小火變成大火，或令傷病者錯失及時救治機會。另外示威人士向警員擲汽油彈等致縱火行為，是極不負責任及非常危險，如蔓延到附近樓宇有可能做成傷亡，消防處對情況表示關注。陳慶勇又指於聚眾活動中有人移除或不當使用消防裝置，包括喉轆及滅火筒，陳慶勇指有關裝置用作防火及滅火等，不當使用及移除有可能增加消防安全風險。而消防喉轆的水及滅火筒二氧化碳噴向其他人，有可能做成危機，呼籲示威人士克制及顧及所有市民安全，其他市民亦要遠離相關區域，不要圍觀及注意安全。

【16:15】港島總區指揮官郭柏聰表示，有關民陣原計劃申請明日（31日）舉行的「831遊行及集會」，警方昨日發禁止集會及反對遊行通知書，主辦單位提出上訴，上訴委員會今早一致駁回上訴申請。郭柏聰重申警方作出負責任決定，保障市民人身及財產安全，上訴委員會亦同意警方理據。郭又指警方見過有示威者曾用致命武器包括汽油彈、腐蝕性液體、煙霧餅、汽槍等襲擊警察，情報顯示有激進示威者使用弓箭、打魚槍、電槍、用火藥推動的釘槍，意圖製造粉塵爆炸，甚至用航拍機攻擊地面人士。郭柏聰指不排除適當時候會運用適當武力制止，呼籲市民與暴力示威者劃清界線，如有違法行為發生，警方會介入停止違法行為將疑犯繩之於法。

郭柏聰又指網上有呼籲表示明日不會遊行，但會到銅鑼灣行街、維園賞花，又聲稱宗教遊行不需通知，郭柏聰指於《公安條例》只豁免宗教名義進行集會，遊行不並包括在內，因此主辦人士需要通知警方，警方會因應當時環境執法。