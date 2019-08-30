【警方記者會】999時間不達標　消防首登場：佔路影響緊急服務

消防處今日（30日）首次出席警方例行記者會，消防總長（總部）陳慶勇表示，近日示威及聚眾活動中，示威人士於香港不同地區快閃佔路，令多處主要幹路被嚴重堵塞，影響消防處緊急服務。警察公共關係科總警司謝振中表示，過去三個月警方服務表現承諾處理「999」回應時間「未能達標」個案數字明顯上升，但強調受影響個案佔整體報案數字「只是一個好細的百分比」，證明警隊面對暴力份子仍然謹守崗位。

示威者利用垃圾桶等雜物堵塞馬路。（資料圖片）

消防處副消防總長（總部）陳慶勇於記者會上表示，近日示威及聚眾活動中，示威人士於香港不同地區進行佔路，尤其「快閃」方式佔路，令多處主要幹路被嚴重堵塞，影響消防處緊急服務，而消防處提供滅火及救護服務爭分奪秒，延誤可能令小火變成大火，或令傷病者錯失及時救治機會。

謝振中指，根據服務表現承諾處理「999」回應時間，港島區及九龍區平均回應時間應是9分鐘，新界區15分鐘，但過去三個月未能達標個案數字明顯上升。今年6月及7月分別有188宗及220宗求助案件未達標，8月截止29日有324宗未達標，以去年8月相比，僅有204宗未達標，升幅超過五成，而受影響個案主要發生於星期六、日及公眾假期。謝振中指出，警方對此十分關注，「不達標個案一宗都嫌多」，但強調佔整體報案數字「只是一個好細的百分比」，證明警隊面對暴力份子仍然謹守崗位。

陳慶勇指示威者縱火等行為是極不負責任及非常危險。（資料圖片）

陳慶勇又指於聚眾活動中有人移除或不當使用消防裝置。（資料圖片）

陳慶勇又指，示威人士投擲煙霧餅、向警員擲汽油彈等縱火行為，是極不負責任及非常危險，如火勢蔓延到附近樓宇有可能做成傷亡。另外，有危險品有類別會對皮膚或呼吸道做成刺激，呼籲示威人士不要使用危險品，遠離相關區分，保持警覺。

陳慶勇指，於聚眾活動中有人移除或不當使用消防裝置，包括喉轆及滅火筒，有關裝置是用作防火及滅火等，不當使用及移除有可能增加消防安全風險，而消防喉轆的水及滅火筒二氧化碳噴向其他人，有可能做成危機，呼籲示威人士克制及顧及所有市民安全，其他市民亦要遠離相關區域，不要圍觀及注意安全。