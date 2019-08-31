【8.31遊行】三隧戒備　東西隧香港仔隧道設路障查可疑車輛

逃犯條例修訂引發連場示威活動，民陣早前申請今日（31日）舉行的8.31再集結集會及遊行，遭警方否決，其後上訴失敗，遂宣布取消活動，惟仍有不少網民發起「行街」及宗教遊行等活動，警方在記者會亦稱今日為相對高危日子。警方今日嚴陣以待，除了以大型水馬陣包圍中聯辦、警總及水街一帶外，亦派出約3,000名警員駐守中西環，嚴防衝擊。此外，警方在多處設置路障，包括香港仔隧道及東西隧對開位置，截查可疑車輛。

車龍至大角咀一帶

民陣昨日（30日）雖表示取消遊行，惟大批網民發起到港島區「行街」及宗教遊行等活動。早上11時許，黃竹坑向香港仔隧道至灣仔方向有警方設置的路障，下午1時許，警方在西隧入口近奧海城位置設置三處路障，致車龍至大角咀一帶，又在西隧香港出口近中聯辦停泊至少兩輛水炮車；至下午2時10分，東隧出口往香港方向、汽車扣留中心對開亦有警方設置的路障，警員截查可疑車輛。

上環站五出入口暫時關閉

中午1時30分，港鐵指因應大型公眾活動關閉西營盤站。至下午3時33分，港鐵再表示，由於上環站附近有公眾活動，為保障乘客及員工安全，上環站A1、C、E2、E4及E5出入口現已暫時關閉，直至另行通知。乘客可使用其他出入口進出上環站。