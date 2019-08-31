【8.31遊行】直擊示威者擲燃燒彈險燒草叢　水炮射向記者群

民陣「8‧31再集結」集會及遊行被警方發出反對通知書後取消，有市民下午起於灣仔修頓球場及遮打花園聚集，人潮逼爆銅鑼灣、中環等地並癱瘓馬路後，穿黑夜示威者佔據夏愨道，於立法會及政府總部外引發衝突，有示威者向政總方向多度投擲燃燒彈，幾近燒及行人路旁的草叢及樹木。警方水炮車出動射水，一度射向夏愨道天橋上的記者群。

示威者於政總西翼對開夏愨道及天橋聚集，多度投擲燃燒彈。（吳倬安攝）

燃燒彈幾近燒及立法會外行人路旁的草叢及樹木。（陳康智攝）

民陣原定今日（8月31日）於中環舉行「8‧31再集結」集會及遊行，由遮打花園遊行至中聯辦，惟遭警方發出反對通知書並上訴失敗而宣布取消。有網民發起「為香港罪人祈禱大遊行」等活動，今午於灣仔修頓球場及遮打花園有大批市民聚集，人潮逼爆銅鑼灣、中環等地，包括軒尼詩道等馬路被癱瘓。

穿黑衣示威者佔據夏愨道，於立法會及政府總部外引發衝突。下午5時許有聚集於夏愨道近政總西翼對開及立法會外的示威者，向政總方向多度投擲燃燒彈，約3至4個燃燒彈落於行人路近水馬對開位置，令火勢一度變猛，幾近燒及立法會外行人路旁的草叢及樹木。惟火勢於約20秒後自然熄滅，水馬陣內亦未見有人上前救火，約5分鐘後於政總西翼水馬陣內的水炮車開始射水，最初有水柱向天發射，一度射向夏愨道天橋上的記者群間，有記者即時退後，其後水柱再射向地面的示威者，令部分示威者散開。

警方多次施放催淚煙 譴責暴力行為

警方表示，由於大量示威者衝擊政府總部及立法會，並投擲汽油彈及腐蝕性液體，有警員被濺傷。警方多次警告示威者停止違法行為無效，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。另外，有示威者亦向警察總部投擲汽油彈。警方對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責。警方警告示威者停止違法行為，立即離開。