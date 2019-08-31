【8.31遊行】烈火灣仔　拆修頓看台　警總外縱火　火柱五層樓高

8.31民陣遊行宣佈取消後，仍有大示威者響應及自發港島區遊行，下午更演變成夏慤道警民衝突，水炮車開水炮鎮壓及防暴警連環施催淚彈後，示威者如流水般退往灣仔警總外軒尼詩道再築防線，他們燃燒大量雜物，火勢高達五層樓米，示威者亦拆下修頓球場的看台充作路障，並在罅隙間縱火。現場冒出大量黑色濃煙。廿多分鐘後，消防員到場嘗試救火，有示威者拒讓路大叫﹕「走咗同五年前有咩分別啊？」亦有人建議退開讓消防救火，擔心火勢會波及煤氣喉管。擾攘十分鐘後終成功開路。至晚上7時49分，火勢被救熄後，兩輛水炮車陸續到場要求示威者立即離開。

（蔡正邦攝）

「退後啲！好熱啊！」

傍晚6時許，警方在政府總部外夏慤道進行清場。較早前示威者以燃燒彈、腐液彈及磚物向水馬陣內防暴警施襲，而警方亦以催淚彈還擊，更有水炮車噴射水柱及顏色水。當防暴警衝出清場時，示威者不斷後退離開，亦有人經港鐵轉場，並在接近7時抵達灣仔警察總部外軒尼詩道架設路障。

晚上7時10分，示威者先燃點小量雜物，現場火勢微弱。其後，示威者拆開修頓球場的看台、座位，合力推往路障位置。火勢愈燒愈大，示威者不斷大叫﹕「退後啲！好熱啊！」有人嘗試消減火勢，但亦有人不斷向火堆掉雜物。示威者懷疑從修頓球場搬來至少三個大型座位，並將其推倒後在座位上縱火，火勢猛烈，一度燒至近五層樓高，更冒出大量黑煙。其間亦至少兩度傳出爆炸聲。有示威者解釋，放火是要設置路障，雖然現時未有警察，但放火可以阻止警察推進防線。

一度拒消防救火

晚上7時半左右，示威者開始後退避開火柱，消防員到場及站在20米外位置等待消防車。有示威者堵路，拒讓消防車前進，有人嘗試勸喻：「讓路！」但有人堅持不讓。消防員其後嘗試以滅火筒救火，有示威者大叫指，地底有煤氣喉，叫人讓路。約十分鐘後，有示威者勸喻：「開路啦，轉場啦！」消防終成功開路，消防員拖喉灌救。而警方兩輛水炮車及大量防暴警未幾亦到場，示威者立即後撤。

+ 6 + 5 + 4

警方表示，有激進暴力示威者於軒尼詩道警察總部附近縱火、破壞公物、掘磚及架起路障，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全，警方警告示威者立即停止違法行為。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。