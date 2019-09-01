【8.31遊行】還原太子車廂暴力因由　大叔向示威者揮錘　速龍揮棍

8.31的戰火由港島蔓延至九龍，更血染港鐵列車。示威者由金鐘、灣仔退守銅鑼灣，遇警連番推進清場下，經由港鐵列車轉戰尖沙咀。一輪衝突過後，他們撤回尖沙咀站登車離開，卻在太子站遇速龍闖車廂揮棍出椒圍捕。急救員阿謙直擊事件，形容是「屍殺列車」，指列車上示威者沒有作挑釁及攻擊之舉，但速龍仍猛揮警棍，「向我眼中係無差別（攻擊），係咪有需要出動警棍？」速龍撤離車廂後，至少三名傷者後腦留血，有人傷口長四厘米，流血不止。重組事件起因，因有示威者跟反對他們的中年漢有爭拗，反對示威者的人士突然取出一把錘仔，向示威者揮舞。其後警察趕到，發生襲擊示威者及車廂內人士的事件。

急救員阿謙直擊事件，形容是「屍殺列車」，多人頭破血流，有人傷口長約四厘米。(李穎霖攝)

尖沙咀一輪警民衝突過後，急救員阿謙與同伴尾隨示威者離開尖沙咀，登上駛往太子的列車。列車駛抵太子站的時間是晚上10時50分，卻停在月台未有開出。列車內人士一頭霧水，開始鼓譟。翻查片段，一批全副裝備的示威者，在列車內，與數名中年男子發生爭執，有人高叫「冷靜」。有乘客嘗試勸和，稱「只係搭一個站啫」，並在列車抵站後著示威者離開車廂。

藍衣漢取出錘仔 示威者情緒激動

其間，有示威者指責兩名中年男子向記者施襲，亦有男子不斷向示威者起飛腳作勢施襲。示威者情緒激動，雙方隔著打開的車門互罵，互掟水樽、雨傘等，後來一名藍衣中年漢突然取出一把錘仔，向示威者揮舞。場面一片混亂，示威者憤稱藍衣漢「拎錘仔」，衝入車廂糾纏互打，示威者及後撤回月台。港鐵列車立即廣播指本班列車不載客，要求乘客離開車廂。同時有示威者向車廂內噴滅火筒，大批列車上的乘客離開。

警方疑因有人報警到場調查，其間衝入車廂向示威者揮警棍。（余俊亮攝）

示威者舉傘擋椒 急救員﹕沒有挑釁、攻擊

阿謙透過直播畫面得知列車有混亂情況，與同伴下車照顧一名頭暈的女子。此時，大批速龍小隊成員蜂擁而至，先在月台將多人按地制服，當中包括正在換衣服的示威者，亦有普通市民。

然後，速龍直衝向車頭第二、三卡車廂位置，不少沒有上裝備的示威者退回車廂內，當時車卡內約有30至40人，當中不少為女性。阿謙指速龍以粗言穢語要求示威者離開車廂，並施放胡椒噴劑。

示威者在車廂內開傘陣遮擋，但沒有作其他攻擊動作或向外推進，「開把遮擋住，做隔開嘅動作。」速龍見狀，改以警棍猛擊向傘陣。當時列車車門不斷開關，有速龍被困在車廂內，但仍然不斷以警棍施襲。當車門打開時，速龍才退回月台。

「後尾枕畀人扑穿個頭」

身在月台的阿謙聽到列車內有人大叫「first aid」，立即與同伴登車救援。他們負責治療三名傷者，全部後腦流血，「後尾枕畀人扑穿個頭」，其中一人有兩個傷口，長約三至四厘米，流血不止，部分人因胡椒噴劑不適。

此時列車突然開出，不停旺角站，駛至油麻地站後停下。當列車抵達油麻地站時，港鐵職員要求他們離開車廂，在月台等待救護車。隨即再有一批防暴警員由大堂落月台驅趕示威者，拘捕一名普通市民及一名急救員，即使該名急救員不斷展示白頭盔及自稱「first aid」仍被捕。

速龍、防暴衝入車廂過後，列車內一片凌亂，滿地染血紙巾、紗布，更有尿片。（蔡正邦攝）

急救員照顧傷者時，有記者上前了解，防暴警員立即趨近。阿謙指警方沒有阻擋救援，但有刻意靠近傷者，但急救員要求退開後，警員有稍為退走。油麻地站共有四名傷者，全部被送往廣華醫院治理。

猶如「屍殺列車」

阿謙形容事件猶如「屍殺列車」，直指與7月21日元朗黑夜白衣人襲擊群眾一事無分別，「係一個無差別攻擊，佢攞住警棍，企向個門後面係咁毆落去。市民無作出挑釁性行為或者攻擊，佢依然係毆落去。咁係咪一個無差別攻擊？我覺得值得商榷。向我眼中係無差別，係咪有需要作動警棍？」他認同列車內或有黑衣示威者，但警方既然已全面封站，示威者無路可逃，應有更多方法可以拘捕，毋須以武力鎮壓。