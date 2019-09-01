【8.31遊行】涉於西營盤分發武器　警檢通渠水假記者證　八人被捕

警方昨日（8月31日）接獲報案，指有人在西區第三街分發懷疑攻擊性武器。人員到場調查，發現六名男子及兩名女子（年齡介乎19至35歲）在處理一些武器及物品。行動中，人員檢獲通渠水、噴壺、油漆、斧頭、棒球、電動棒球發射器，以及大量懷疑虛假的記者證。

經調查後，人員拘捕該八名男女涉嫌「藏有攻擊性武器」，當中兩名被捕女子及一名被捕男子報稱不適，清醒被送往瑪麗醫院檢查。被捕人士正被扣留調查。案件交由西區警區重案組跟進。

凌晨發帖指今日照常營業

據了解，涉事的是位於第三街的臨時舖「國難五金」，昨日（31日）近4時，警員到場帶走涉事男女。「國難五金」facebook昨日亦發出帖文，承認老闆及七名員工在西環分店被捕，部分貨物被充公。凌晨2時許，「國難五金」再次發帖，指昨日與所有香港人一樣，面對了非常困難的一天，店舖有超過一半成員被捕，部分貨物被警方充公，但慶幸沒有店員受傷，對於發生的混亂及未能照顧顧客需要致歉，又指老闆李政熙及經理Sally已被捕，幸存的數名員工不能作出倒閉的決定，在困難的時刻，眾人決意緊守崗位，「盡力做能夠做的事」，並指今日（1日）下午2時，在西環第三街100號舖會照常營業，惟因人手不足及老闆被捕，只能提供有限度服務，亦未能提供「跳躍式」定價，盼顧客原諒，最後亦表明會「旗幟鮮明站在抗爭者的一邊，對抗極權，在艱彌厲戰鬥到底，香港人加油」。