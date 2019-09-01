【8.31遊行】多區大型衝突全日共31人受傷　五人情況嚴重

昨日網民自發遊行演變成多區衝突，事件中共有多人受傷，其中太子站發生持不同政見的示威者口角及動武，其後速龍小隊趕至港鐵站，向車廂內手持雨傘的乘客揮警棍，造成至少10人受傷。根據政府新聞處資料，昨日一共有31人受傷，截至上午七時5名男子情況嚴重。

31人受傷 5男情況嚴重

昨日示威衝突事件中，共有多人受傷，部份人更需送院治理。根據政府新聞處資料，昨日一共有31人受傷，截至上午七時5名男子情況嚴重，8人情況穩定，另外18人則已出院。

昨日網民自發遊行演變成多區衝突，晚上港鐵太子站發生車廂暴力衝突事件，疑先有市民與示威者於車廂內爭執，其後大批速龍小隊成員突然趕至，並向車廂內手持雨傘的乘客揮警棍，以及噴胡椒噴劑，及後於太子站及油麻地站內拘捕多人，涉事車廂內遺下染血紗布等，有被捕人士頭破血流。消防處於晚上11時接報指，太子站內有多名傷者，初步指共有10名傷者，包括6人為紅色（傷勢嚴重）、2人黃色（傷勢不重）及2人綠色（輕傷）；其中三名被送廣華醫院的傷者，送院時頭部需要包紮。

831遊行示威衝突，晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，有人流血受傷。（資料圖片）

一名示威者疑被警方追捕時受傷，前額流血。（資料圖片）

各區衝突多人受傷

各區衝突中亦有多人受傷。昨日灣仔修頓球場對開，一名示威者疑被警方追捕時受傷，前額流血，現場有救護人員即時提供協助。另外，《香港電台》指銅鑼灣衝突中，一名男子拍攝期間左眼遭撃中。

全日拘捕多人

另外，警方昨日全日並拘捕多人，包括出售頭盔、眼罩等物品的臨時舖「國難五金」，昨於西營盤第三街營業時，拘捕8名男女；而示威衝突中亦拘捕多人，包括於灣仔修頓球場對開拘捕3名示威者、銅鑼灣拘捕4名示威者、於太子站拘捕40人、以及觀塘站拘捕一名報稱為急救員的男子等等。