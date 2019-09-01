【9.1機場】機場陸路癱瘓　市民徒步行青馬大橋　示威者公路撤離

9.1塞機場示威活動廷至傍晚仍未結束，前往機場的交通癱瘓，汲水門大橋、青馬大橋甚至長青隧道皆出現交通擠塞、車流緩慢的情況。有前往東涌、機場方向的市民放棄搭車，離開巴士徒步「大長征」入東涌，有人在青衣長青隧道下車，經青馬大橋前往。傍晚6時，約有十多人走在青馬大橋兩旁。另一方面，大批示威者撤離機場、東涌，經北大嶼山公路走出九龍。

陳小姐及黃先生原本相約友人在東涌見面，卻遇上交通擠塞的情況，他們在長青隧道落巴士，徒步前往與滯留在北大嶼山公路收費亭的朋友會合。他們步行個多小時才到達青馬大橋，預計要多走45分鐘才到達收費亭。對於港鐵暫停機鐵列車服務，他們表示費解，「唔知點解停機鐵，係咪有必要停晒所有鐵路？機場裡面有人示威，你叫人走，人哋點走？」批評警方、港鐵以困獸鬥方式以便作拘捕行動。

兩名少女在青馬大橋向東涌方向前行，她們邊行邊將示威貼紙貼在橋身。她們稱「真係去接機」，原本晚上8時要抵機場接機。對於要徒步入機場，她笑言﹕「當做運動，好健康，行到都變 Barbie」，預計要走四小時才到機場。

示威者在青馬大橋上貼上貼紙。（余睿菁攝）

有市民徒步入東涌、機場，亦有示威者撤離。傍晚6時半，大批示威者經北大嶼山公路走出九龍方向，部分沿順東路而行。小蠔灣車廠上天橋有多輛警車戒備。北大嶼山公路往九龍方向三線全被示威者佔用。