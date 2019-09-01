【8.31遊行】警太子站拘63人　年紀最細13歲　身上檢兩支汽油彈

昨日8 31全港多區均爆發激烈警民衝突，當中「太子車廂衝突」中，有藍衣漢揮錘打示威者，引發速龍小隊衝入月台及車廂內揮棍出椒圍捕。西九龍總區署理高級警司（刑事）徐淑儀今日表示，在太子站行動中共拘捕63人，全部人通宵扣查，當中年紀最輕僅13歲，警方在其身上搜出兩支汽油彈及火機。 不過，警方未有透露觸發衝突的藍衣漢是否已被捕，至於為何速龍小隊要衝入月台及車廂，警方就以涉及行動細節，着傳媒明天在警方例行者會上提問，沒有正面回應。

西九龍總區署理高級警司（刑事）徐淑儀表示，昨晚有大批示威者在尖沙咀、旺角及太子等地封路示威，警方清場期間收到市民和港鐵通知，約於晚上10時半有人在旺角站內大肆破壞，十分鐘後，再收到通知太子站發生激烈肢體衝突，警方接報到場後，在行動中拘捕63人，分別為54男9女，年齡介乎13至36歲，共檢獲汽油彈、防毒面具、鐳射槍、彈叉、鋼珠、盔甲、頭盔及大量雨傘等，被捕人士涉及刑事毀壞、管有爆炸品、藏有攻擊性武器及非法集結等。被捕人士全部通宵扣查，不排除有更多人被捕，在取得律政司法律意見後，會向部份人士提出檢控，呼籲目擊者致電3661 8394與西九龍總區刑事部聯絡。

太子站月台檢一批汽油彈

警方表示，昨晚在太子站拘捕一名13歲男童，在其隨身物品檢獲兩支汽油彈和兩個打火機，另外在月台檢獲一批汽油彈。警方指出，汽油彈屬易燃物品，如地鐵發生縱火，後果不堪設想，會造成嚴重傷害，昨日旺角及太子站案件已對市民的安全，及社會秩序造成很大威脅，令市民受傷，地鐵服務亦大受影響，有兩部列車受不同程度破壞，令到太子及旺角站今日暫時封閉，警方予以強烈譴責。

避談揮錘藍衣漢是否被捕

對於昨日太子站有藍衣人用錘仔襲擊示威者，徐淑儀未有透露該藍衣人是否被捕人之一，僅稱拘捕行動仍然進行中，至於為何速龍小隊要攻入列車車廂內打示威者？徐稱現場既混亂，又有暴力場面，警方需要使用最低武力阻止暴行發生，以繼續行動，關於行動細節，則着傳媒明天在警方例行記者會上提問。

提到有片段顯示，昨晚衝突位置是往調景嶺方向的列車，但警方卻在中環方向列車出椒揮棍，是否警方去錯地點？徐淑儀表示，月台內四通八達，否認資訊有誤。

否認長時間封站阻救護送傷者

被問到為何警方要封站拒讓救護員入站將傷者送院，警方稱當時太子站外仍有示威活動，延誤警方將傷者送院，但時間不長，已即時將5人送院，當中兩人已經出院，而被捕人士抵達警署後，另有三人要求送院。