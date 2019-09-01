【8.31遊行】「國難五金」八人涉藏械被捕　警檢棒球、通渠水

「國難五金」昨日在8.31網民自發行街的示威活動期間，在西營盤第三街「開舖」，50多名警員包圍及截查，並拘捕八人，涉嫌藏有攻擊性武器。警方今日指，警方昨接獲報案店外有非法物品，調查檢獲通渠水、棒球、強力吹風機、噴壺、噴漆及12張記者證。警方懷疑八人製作攻擊性武器作非法用途，相信利用噴壺及通渠水可噴灑腐蝕性液體傷人，而強力吹風機可發射棒球，射中人可造成傷害，並指12張記者證中，有三張的個人資料及照片為其中三名被捕人士，而警方向警察公共關係科及網上搜索後未有發現相關傳媒機構的資料。被捕八人分別報稱商人、學生、銀行職員、護士等，他們正被扣查，其中三人報稱不適送院。

昨日（31日）下午，逾半百名警員調查位於西營盤第三街的「國難五金」臨時舖。（資料圖片）

警方今日指六男兩女涉嫌藏有攻擊性武器被捕，分別報稱商人、學生、銀行職員、護士、文員、售貨員、化妝師及無業。警方昨日下午2時50分，警方接獲報案指在西區第三街一店舖外擺放非法物品，人員接報到場調查，在上址店外找到一名自稱店舖負責人人士，並在店內發現四名戴口罩人士。警方在上址門外發現擺放兩支通渠水、十多個噴壺、八支噴漆。

店門外發現通渠水、噴壺

警方向負責人作出調查，他未能合理解釋物件用途。由於近日大型示威其間，激進示威者以腐蝕性液體攻擊警員或作暴力行為，警方有理由懷疑負責人在上址製作攻擊性工具。店內人士表現不合作，警方要求他們提供身份證，他們拒絕及反鎖在店內。警方多次勸喻他們亦不合作。警方懷疑店內藏有非法物品，於是趁負責人打開店門時進入店內。

警檢棒球、懷疑假記者證

店舖分為兩層，包括地下及閣樓。警方再在店內發現五男兩女，並在閣樓地下發現四把斧頭。警方向他們作查問，未能合理解釋此批斧頭有何用途。警方相信他們藏有斧頭可作攻擊性武器作非法用途，因為警方將八人以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕。其後，警方在被捕人代表律師見證下作詳細搜查，再發現四把斧頭、兩袋共200個棒球、可發射棒球的強力吹風機、噴壺及12張記者證，其中三張記者證上的個人資料及照片屬於其中三名被捕人士。警方向警察公共關係科及網上資料搜查，未尋獲記者證上相關傳媒機構的任何資料。八人被捕後送往西區警署作調查，其中三人報稱不適，被送往瑪麗醫院接受治理。警方強調，藏有攻擊性武器屬嚴重罪行，根據香港法例第228章《簡易治罪條例》第17條，任何人藏有攻擊性武器，並意圖用武器作非法用途，最高可判監兩年。被捕人士仍被扣查，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警指強力吹風機射棒球可傷人

記者指負責人接受其他傳媒訪問時，聲稱有商業登記，追問警方是否確實有關資訊。警方指在店內沒有找到商業登記，由於剛剛才接手調查案件，暫未了解商業登記冊上有無登記。另外，警方檢獲的噴壺中，其中一個有液體，警方暫未作出檢驗，未知是什麼液體。至於棒球為何是攻擊性武器，警方解釋檢獲的棒球發射器或強力吹風機，如果將棒球放入管中，再開動強力吹風機，可以射出棒球，射中人有機會造成傷害。有記者問有無發現有示威者以棒球作武器，警方指暫沒有資料在手。而檢獲的斧頭是全新，檢取時是在袋中。

記者追問警方在示威活動中有無檢獲相類似的物品，警方指某部分有檢獲，例如噴漆、部分裝置，至於如何界定為攻擊性武器，要視乎環境證供。在過往的示威活動中，警員被腐蝕性液體濺傷。警方在現場檢獲通渠水、噴壺，警方有理由相信利用通渠水、噴壺可製作攻擊性武器，噴出腐蝕性液體。至於有無確實證據證明被捕人士曾使用有關物品，他表示仍有待調查。

至於被捕七人身份，警方指正在了解。警方到場時只有負責人在店外，其餘人在店內，案件仍在調查，暫未有確實資料知道七人與店舖關係。三張記者證上資料的涉案人士報稱為銀行職員、商人及化妝師。其餘八張記者證上的資料及照片，暫未找到相關人士。

民陣原定昨日（8月31日）於中環舉行「8‧31再集結」集會及遊行，由遮打花園遊行至中聯辦，惟遭警方發出反對通知書，民陣上訴失敗而宣布取消。有網民發起「為香港罪人祈禱大遊行」等活動，昨午於灣仔修頓球場及遮打花園有大批市民聚集，人潮逼爆銅鑼灣、中環等地，包括軒尼詩道等馬路被癱瘓。於近日示威遊行地點短暫開業、售賣防具的臨時舖「國難五金」，亦於西營盤開門營業，但下午多名警員到場調查，聲稱要檢查店舖物品，又要求登記多名店員身份證，其中兩人被警方帶走。