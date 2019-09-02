【9.1機場】北大嶼山公路出機場深夜仍塞車　十分鐘車程變一小時

在機場禁制令下，有網民發動今日(1日)堵塞機場外圍，癱瘓交通。港鐵機場快綫香港站往博覽館方向列車服務一度暫停，旅客依賴陸上交通入機場，令北大嶼山公路嚴重負荷，車龍倒灌至青馬大橋，不少人選擇徒步行入機場。入夜後，從機場出市區方向陸續出現車龍，部分司機索性走路肩疏導，但即使三線變四線，車龍至深夜依然未散，原本由東薈城出小蠔灣，原本約10分鐘車程至少需1小時。

離開機場的馬路仍然擠塞。(王譯揚攝)

今日中午，示威者在機場一帶堵路，機場交通癱瘓，港鐵機場快綫及機場巴士服務一度暫停，來往機場方向的交通十分擠塞，導致車龍倒灌，汲水門大橋、青馬大橋甚至長青隧道皆出現交通擠塞，市民需要徒步入機場。

至下午3時許，防暴開始驅散，示威者亦從機場撤離，散落青衣站或東涌站破壞，受示威影響導致青衣及東涌站服務受影響，更加劇陸上交通壓力，從市區經北大嶼山公路入機場動輒兩個多小時。

至晚上8時後，往機場的車龍開始消化，路面逐漸疏通，但從機場出市區的交通就出現受阻，至晚上11時許，機場出市區路面依然塞爆，行車非常緩慢，出市區方向雖只劃有三條行車線，但車龍都霸佔左邊路肩行車，即使在「四線行車」下，由裕東路回旋處近東薈城outlet到小蠔灣，原本約10分鐘車程都要60分鐘。