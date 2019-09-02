深水埗鐘錶店企圖行劫案　兩警擎槍　「隱形戰車」建功

周日（9月1日）深水埗「鎣時計」企圖行劫案，涉事鐘錶店幸保不失，五名賊人被一網成擒，警方於今日（9月2日）凌晨零時半，在長沙灣警署外向傳媒交代案情。深水埗警區重案組偵緝督察謝佑謙指，昨午2時17分，一輛白色私家車停泊於長沙灣道212號涉案鐘錶店門外，四名分別身穿深色衫褲、戴鴨舌帽、口罩、手持西瓜刀及鐵鎚的賊人，落車衝向錶舖。

謝督察指，當時該店玻璃門上鎖，須在店內以電源開啟，加上十分堅固，四名賊人持刀激烈敲打無果，其後登回私家車，沿長沙灣道往美孚方向逃去。警方立即通緝涉案私家車及包括司機在合共五人。及至下午2時半，新界北總區交通部特遣隊「隱形戰車」，在往粉嶺方向的吐露港公路，發現一輛白色私家車高速行駛，並胡亂切線，遂展開追截。

途經往落馬洲方向粉嶺公路近古洞時，該車失控撞向石壆停下，同時警車趕抵，警員落車上前截查，車上五人落車逃跑，當中更有人手持利器，現場兩名警員立刻發出口頭警告及擎槍戒備，最終將五人制服，並確認該車與劫案有關，其後在車上搜獲一把鐵鎚、三把西瓜刀、一把刺身刀、口罩、手套、頭套及兩樽天拿水等。

涉案五名（16至33歲）中國籍男子男子，均持有香港身份證的，同涉「企圖行劫」被捕，其中33歲司機另涉「危險驚駛」被捕，全部人被通宵扣查。謝佑謙指，現正調查五人關係及背景，案件交由深水埗警區重案組跟進，並呼籲市民如目擊案發經過，請致電3661 9816與警方聯絡。