【警方記者會】太子車廂衝突　接報個半小時　增援救護始能入站

反修訂《逃犯條例》示威持續，8.31當日全港多區爆發激烈衝突，其中「太子車廂衝突」備受外界關注，包括為何三號月台起衝突，速龍小隊卻到四號月台噴椒揮棍？以及為何警方要封鎖太子站，傷者有否誤延送院？ 警方今日重組衝突前因後果，指當晚得悉一輛前往太子站三號月台的列車內，有黑衣示威者與其他市民爭執，警方到達月台後，見到四號月台車卡內有遮陣，有人用硬物作出對抗，警員因此衝入車廂制止暴力。而消防就表示，當晚約11時05分接報太子站有傷者，11時17分到場後但未能入站，期後至11時30分能才入站，增援則於凌晨12時30分入站，為七名傷者治療。

警方今日在記者會上重組8.31太子站衝突。（賴雯心攝）

8.31「太子車廂衝突」，不少片段都見到速龍小隊人員在月台及車廂內揮棍制服，惹外界質疑使用過份武力，警務處助理處長（行動）麥展豪指出，完成不能同意「警方毆打市民」的說法，強調警方當日進入地鐵站是要制止暴力，而且警員入站後亦曾被襲擊。

黑衣人月台換衫 警：估計想更易逃離

外界關注當晚太子站三號月台，原本有兩派人士發生爭執，為何速龍小隊會衝到四號月台噴椒、揮棍及拘捕？ 警察公共關係科總警司謝振中解釋，當時「暴徒」在旺角進行破壞後，登上了觀塘綫往太子站方向的列車，即前往三號月台，但根據網上片段，當時有人在車廂內爭執，有人出手襲擊一名白衣人的臉，當列車到達三號月台，有「暴徒」擋住車門，與其他人士互有指罵，互擲水樽及雜物等，當時有一名藍衣漢揮錘，「暴徒」又用滅火筒向車廂噴噴霧，期間有一名女士用手機拍攝被示威者搶機及拉扯，警方收到報案後，於晚上10時55分到太子站到月台處理，期間有大批黑衣人開傘換衫，估計是想更容易逃離現場。

警方曾向車廂內噴射胡椒噴霧。（資料圖片）

強調車廂揮棍噴椒制暴

謝續稱，三號與四號月台同一層，警員落到月台會觀察現場有否可疑行為，包括有否人走動，及作出對抗等，而當時四號月台的車卡內有遮陣，根據警員所聽所見，加上其觀察，認為這是一班需要處理及介入的人士，期間有人在車廂中用硬物及打開雨傘對抗，因此警員曾進出車廂制止，期間有揮警棍及使用胡椒噴劑，但達到目的已停止。

衝突期間有不少示威者受傷。（資料圖片）

太子站被封 港鐵特別列車送傷者到荔枝角

警方當晚曾長時間封鎖太子站，令人擔心是否有傷者延誤送院，消防處副消防總長（總部）陳慶勇表示，當晚10時57分收到太子站火警報告，消防11時01分到場後發現沒有火警，但就見到若干名傷者，因此立即為傷者進行初步治理。

陳續指，約11時05分再接報，太子站有多人受傷，救護車在11時17分到場，由於當時港鐵站的閘已關上，經與警方及港鐵協調，在11時30分入站，而增援則於凌晨12時30分入站，為7名傷者治理，而基於警方當時評估，太子站並不安全，不宜在太子站離去，港鐵予是安排特別列車，載同傷者到去荔枝角站，之後分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院。

警：不守法人士致未能立即送院

謝振中補充，整個行動並不存在醫療失誤，因警員中有醫護隊，有基本救護常識和能力，至於太子站封閘，是由於站外有大批暴力示威者聚集叫囂，警署未能提供服務，當時亦有「暴徒」挖磚，才令救護較遲到場，警方基於各種因素，考慮到救護員、傷者及警員離站風險，以及會否有阻礙救護和搶犯情況，因此決定不在太子站離開，至於救護時間拉長，正正是一班不守法，破壞安寧的人所致，令傷者不能在合適時間內送院救治。

今日警方記者會文字更新：

反修訂《逃犯條例》示威持續，8.31當日全港多區爆發激烈衝突，銅鑼灣有疑似警員喬裝示威者進行大搜捕，太子亦有速龍小隊衝入車站車廂內，向在場人士使用警棍及胡椒噴霧，期間有人雙手高舉跪地求饒，仍被速龍小隊噴射胡椒噴霧。另外，昨日有網民發起「機場交通壓力測試」，堵塞機場交通活動，示威者及後於機場巴士站設水馬，防暴警察到場後示威者散去，警方及後於各區、碼頭設防線截查市民。警務處助理處長（行動）麥展豪指，示威者在8.31投擲了過百枚汽油彈。反修例風波以來，警方共拘捕了1117人。8.31當日，警方發射了241發催淚彈、92發橡膠彈、一發布袋彈、十發海綿彈。

警務處助理處長（行動）麥展豪、警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今午四時會見傳媒。消防處副消防總長（總部）陳慶勇亦會一同出席。預料屆時會交代8.31喬裝行動、太子大搜捕、昨日多區港鐵站及碼頭設防等事宜。

【18:00】今日是開學日，有傳部分警察子女獲安排護送上學，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥回應指，警方今日在較多學校的地區巡邏，亦有收到報案，指某些學校外有戴黑色口罩，形迹可疑人士，警方到場了解相關人士會在學校門口，主要是要釋除市民及家長疑慮，鑑於最近示威暴力升級，有人瘋狂毀壞公物及叫囂，警方不希望相關行為會帶入學校，因此需要保障公共秩序。

【17:30】就爆眼少女調查進度，李桂華表示，希望能取得傷者的受傷報告，但由於警方未有傷者授權，所以早前向法庭申請搜令，根據《警隊條例》50條(7)向裁判官宣誓後取得搜令，上周已將搜令交醫管局，正期待答覆，如果知道少女的傷勢，對理解當時情況有莫大幫助。李又表示，留意到傷者早前有錄像，見她精神幾好，因此再次呼籲絡聯警方，而警司亦已寫信與她聯絡，希望了解當時情況，盼水落石出。

【17:20】外間質疑8.31晚警方封太子站，令傷者延誤送院。謝振中表示，行動並不存在醫療失誤，警員中有醫護隊，有基本救護能力，至於太子站封閘，是由於站外有大批暴力示威者聚集叫囂，警署未能提供服務，亦有「暴徒」挖磚，才令救護較遲到場，警方基於各種因素，考慮到救護員、傷者及警員離站風險，決定不在太子站出，基於過往兩個月，警方亦考慮會否有阻礙救護和搶犯情況，而救護時間拉長，正正是一班不守法，破壞安寧的人所致，令傷者不能在合適時間內送往救治。

警察公共關係科總警司謝振中

【1715】被問到為何太子站三號月台出事故，但速龍小隊卻衝到四號月台執法？謝振中解釋，當時「暴徒」在旺角進行破壞後，登上了觀塘綫往太子站方向列車，列車是駛往三號月台，但根據網上片段，當時有人在車廂爭執，有人出手襲擊一名白衣人的臉，當列車到達三號月台，更有「暴徒」擋住車門，與其他人士互有指罵，有人投水樽及雜物等，當時有一名藍衣男子揮錘，「暴徒」又用滅火筒向車廂噴噴霧，期間有一名女士用手機拍攝被示人搶機及拉扯，警方收到報案後，於晚上10時55分到太子站到月台處理，同時，大批黑衣「暴徒」在月台開傘換衫，謝稱不揣測目的，但估計是想容易逃走。

謝續稱，三號與四號月台是同一個平面，警員落到月台後有市民解述事故，警員會觀察現場有否可疑行為，包括有否人走動，及作出對抗等，警員在四號月台見到遮陣，根據警員所聽見，所看見，及其觀察，認為這是一班需要處理及介入的人士，期間有人在車廂中用硬物及打開雨傘對抗，警員有進出車廂，亦有用過警棍胡椒噴劑，但當達到目的已停止。

被問到為何太子站三號月台出事故，但速龍小隊卻衝到四號月台執法？謝振中解釋，當時「暴徒」在旺角進行破壞後，登上了觀塘綫往太子站方向列車，列車是駛往三號月台，但根據網上片段，當時有人在車廂爭執，有人出手襲擊一名白衣人的臉，當列車到達三號月台，更有「暴徒」擋住車門，與其他人士互有指罵，有人投水樽及雜物等，當時有一名藍衣男子揮錘，「暴徒」又用滅火筒向車廂噴噴霧，期間有一名女士用手機拍攝被示人搶機及拉扯，警方收到報案後，於晚上10時55分到太子站到月台處理，同時，大批黑衣「暴徒」在月台開傘換衫，謝稱不揣測目的，但估計是想容易逃走。

謝續稱，三號與四號月台是同一個平面，警員落到月台後有市民解述事故，警員會觀察現場有否可疑行為，包括有否人走動，及作出對抗等，警員在四號月台見到遮陣，根據警員所聽見，所看見，及其觀察，認為這是一班需要處理及介入的人士，期間有人在車廂中用硬物及打開雨傘對抗，警員有進出車廂，亦有用過警棍胡椒噴劑，但當達到目的已停止。

【17:05】就未來再有違法集會警方會如何處理，麥展豪表示，警方一向對和平守法公眾活動，會盡力配合，提供協助，但一些違法涉及暴力的集會，會有風險評估及執法。至於就網上提及恐嚇警察子女言論，警方會採取非常嚴肅態度，定必依法跟進。

【17:00】對於警方以「浩劫」字眼形容831事件，記者指有速龍小隊入列車打人，警方如何說服市民坐地鐵安全。當晚太子站有多人被打至「爆頭」，警方如何肯定誰是市民、誰是示威者，警方如果有錯，會否對市民道歉。

麥展豪稱完成不能同意「警方毆打市民」的說法，警方當日進行是應當時接刑的資料進入地鐵站，制止暴力事件，警員入站被襲擊，當時仍有普通市民順利離開地鐵站。警方當時在被捕人士搜獲汽油彈，並在站內檢獲沒人認領的汽油彈，當時警方進行執法行動。

謝振中稱事件要看前因後果，暴徒在旺角上列車往太子方向，與市民發生打鬥，警方應市民及港鐵要求進入月台處理暴力事件，警方到場主要針對違法人士，當刻到場後，可以在不同片段看到市民可以自然離開車站，沒被警方截停查問，警方到月台後是基於合理懷疑處理要處理的人士，警方不是每一車卡都進入。警員到場後有市民向他稱甚麼位置有疑人，以及以專業判斷決定違法人士的位置。車卡中有人開傘陣，並在車門揮傘，部分警員進入車卡後，有部分人曾向警員作襲擊行為，包括用硬物及雨傘，警員以相應武力制止，成功阻止後已停止武力。

【16:50】消防處副消防總長（總部）陳慶勇表示，周六接獲八宗火警，兩宗涉在政總及警政投汽油彈，一宗在軒尼詩道燒雜物，消防員需帶同裝備步行200米到現場，影響滅火行動，而當地火劫逼近附近一酒店，幸消防系統發揮正常，有效阻止火勢漫延。

至周日就有六宗，一宗在東涌港鐵站外燒雜物，一宗在天水圍投汽油彈，波及救護站內私家車焚毀。另有人在機場步出東涌期間向機鐵路軌投磚石＇石塊、鐵枝等，會影響乘客安全，行為不負責任，一旦出軌後果嚴重。

陳又稱，東涌站內有人破壞火警控制板和消防設備，浸濕大堂，又有人移除和不當使用消喉，如有火警發生，會令市民無法得到應有保障，消防對該等行為予以譴責，同時提醒市民要遠離，切勿圍觀，記者在工作時要注意安全。

就8.31太子站有大量傷者事故，消防當晚10時57分收到火警報告，11時01分到場後發現沒有火警，但就見到若干傷者，立即為傷者初步治理，約11時05分再接報，太子站有多人受傷，救護車到11時17分到場，當時港鐵站的閘已關上，經與警方及港鐵協調，在11時30分入站，而增援則於凌時30分入站，為7名傷者治理，警方當時評估太子站並不安全，基於安全考慮不宜在太子站離去，港鐵予是安排特別列車，載同傷者到去荔枝角站，之後分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院。

消防處副消防總長（總部）陳慶勇

【16:40】警察公共關係科總警司謝振中稱，在周五至周日，共有159人被捕，包括132男27女，年齡介乎13至58歲，涉及非法集結、襲警、阻礙警員執行職務、藏有攻擊性武器等。行動至今合共拘捕1,117人，16名男女831當日下午在銅鑼灣觸犯暴動罪，已於西九龍裁判法院提堂，另外在太子站被捕的13歲及33歲男子，亦分別在少年法庭及九龍城裁判法院提堂。

謝稱周未有兩名警員受傷，一名警長8.31在菲林明道及駱克道交界被「暴徒」用鐵通圍毆，擊中面部，鼻流血有瘀傷，已出院；另一警方在告士打道及紀利佐治街交界被彈叉射中小腿而紅腫，經已出院。

8.31催淚彈241發、橡膠子彈92發、布袋彈1發、海綿彈10發，當晚9時許有兩名警員在維園附近被圍，及有人企圖搶槍，兩名警員於是向天鳴槍兩發示警。

謝又作出兩項澄清，網傳8.31金鐘有警員喬裝示威者掟汽油彈，其腰間袋有手槍，謝稱是失實錯誤，強調並非警方使用的槍械，警方在工作時亦不會使用汽油彈，在行動中依法行事，譴責有人惡意抺黑，是卑劣行為。

謝強調，「暴徒」持懷疑汽槍或已構刑事罪行，當有人用疑似槍械指警，警員是無法即時辦別真偽，不知內裏有否實彈，必須嚴正指出，當有人用槍指任何人，警方會因應現場情況用相應武力制止，後果遠超想象中嚴重。

對於有傳太子站內有人死亡，謝稱是胡亂指控，封站是要處理違犯行為，醫官局亦已聲明無死亡個案，認為造謠容易闢謠難，對此一直以來的失實指控強烈譴責，非常憤慨，破壞警民關係，反問居心何在，呼籲市民收到信息要查清事實。

警務處助理處長（行動）麥展豪展示8.31當日，示威者在全港各區投擲汽油彈。（賴雯心攝）

【16:30】警務處助理處長（行動）麥展豪表示，在過去一個周未，香港再經歷浩劫，8.31當日，示威者堵塞香港多條主要幹道，造成多區交通癱瘓，更有「暴徒」在全港多區廣泛縱火，破壞公共設施，投擲至少近一百枚汽油彈，單單在港島區，於政總、警總等地最少投擲了七十枚，而尖沙咀、深水埗、天水圍等都有，「暴徒」現時所用汽油彈燒得更持久，更激烈，傷害更大，如市民不幸掟中後果不堪設想，「暴徒」己經完全失控，罔顧市民生命安全。而灣仔軒尼詩道亦有人縱火，橫跨多條行車線，示威者不斷將助燃物掟入火堆，最少兩次爆炸聲，入夜後，警方在太子站行動搜獲汽油彈。

麥續稱，周日示威者大規模擾亂機場交通，在港鐵站破壞。中午時份，示威者在客運大樓集結，之後分散到一帶馬路，用鐵馬、手推車等設路障，又打爛消防裝置玻璃櫃，違反禁制令，或屬藐視法庭。

麥又指出，有示威者向機鐵路軌投鐵枝、雜物，甚至闖入路軌，以至服務停頓，導玫大批市民扶老攜幼，徒步行入機場。示威者又兩次公然放火，包括燒國旗、雜物、糕筒，當中有火舌達三米高。蒙面「暴徒」又闖港鐵站破壞，襲擊市民，昨日在東涌站，示威者懷疑有市民影相，故施襲行私刑，「破壞行為好似瘟疫漫延，失去理性」，示威者又用鐵錘打爛控制室、售票機、出入機、閉路電視、月台幕門等，亦走入控制室破壞，打開消防水掣，浸濕大堂。

在過去兩日內，九十多個港鐵站有三分之一分別受不同程度損壞，部分列車服務受阻，批評示威者行為與公義豪無關係，僅單純破壞秩序，「任何粉飾暴行言詞只是縱容」。