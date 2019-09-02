【警方記者會】8.31示威者多處擲百枚汽油彈　警至今共拘1,117人

8.31全港多區都爆發激烈警民衝突，當中有暴力示威者四處縱火及投擲汽油彈，警方今日表示，單計8.31當日，本港至少8處地方遭投擲汽油彈，涉及接近100枚，當中政府總部一帶最多，錄得逾30多枚，而銅鑼灣怡和街及灣仔分域街亦分別有逾20枚。 警方指出，自6月反修例示威至今，合共拘捕1,117人，在過去周五至周日有159人被捕，當中16人於銅鑼灣被捕，被控暴動罪，已於今日提堂。

警務處助理處長（行動）麥展豪稱8.31當日，示威者投擲接近100百枚汽油彈。（賴雯心攝）

警務處助理處長（行動）麥展豪今日在警方例行記者會上表示，在過去的周未，香港再經歷浩劫，「暴徒」在全港多區廣泛縱火，投擲至少近一百枚汽油彈，單單在港島區最少有七十枚。

麥並展示警方統計數據，指8.31當日至少8處地方被投擲汽油彈，當中政府總部一帶錄得最多汽油彈，有逾30枚；其次是灣仔軒尼詩道與分域街交界，以及銅鑼灣怡和街，各有逾20枚；而尖沙咀警署外及堪富利士道都各有5枚；至於天水署警署及消防局、深水埗警署外，及灣仔警察總部外都各有兩枚，合共至少86枚。

消防處副消防總長（總部）陳慶勇稱周六及周日共接獲14宗與示威聚眾有關的火警。（賴雯心攝）

消防：周日天水圍救護站有私家車被焚

消防處副消防總長（總部）陳慶勇指出，消防在8.31接獲八宗與示威及聚眾有關的火警，兩宗涉在政總及警總投擲汽油彈，一宗在軒尼詩道燒雜物，消防員需帶同裝備步行200米到現場，而當地火勢逼近附近一間酒店，幸消防系統發揮作用，有效阻止火勢蔓延。至周日就有6宗，一宗在港鐵東涌站外燒雜物，一宗在天水圍投汽油彈，波及救護站內的私家車被焚毀。

警察公共關係科總警司謝振中稱，警方6月行動至今合共拘捕1,117人。（賴雯心攝）

8.31有16人在銅鑼灣被捕 控以暴動罪

警察公共關係科總警司謝振中稱，警方6月行動至今合共拘捕1,117人，當中在最近的周五至周日，共有159人被捕，包括132男27女，年齡介乎13至58歲，涉及非法集結、襲警、阻礙警員執行職務、藏有攻擊性武器等，其中警方在 8.31於銅鑼灣拘捕16人，被控暴動罪，已於今日下午在西九龍裁判法院提堂。

謝續稱，警方在8.31分別發射了241發催淚彈、92發橡膠子彈、1發布袋彈、10發海綿彈，及曾鳴槍兩響示警，昨日則沒有用過任何彈藥。